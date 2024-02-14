"Небольшая проблема": в Украине согласны, чтобы поляки проверили всю агропродукцию

В Министерстве аграрной политики отреагировали на предложение польского чиновника проверять всю украинскую агропродукцию. В ведомстве объяснили, что это решение ни на что не повлияет.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак 12 февраля пообещал инициировать более усиленные проверки всей украинской агропродукции, в том числе и той, которая следует через территорию страны транзитом. Тем временем в Украине не будут препятствовать, если такие проверки действительно появятся. Об этом сказал в эфире телемарафона 13 февраля министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

"Это небольшая проблема. Пусть наши коллеги проверяют. Мы проверок не боимся", – сказал украинский министр.

По его словам, украинского зерна через польскую территорию экспортируется мало, поскольку 90% украинских фермеров уже третий месяц подряд предпочитают экспорт агропродукции через морские порты.

"В декабре у нас было 7,3 миллиона тонн зерна, шрота и подсолнечного масла. Из них примерно 5 миллионов тонн – это наши крупные порты, а примерно 1 миллион с чем-то – это Дунай. Еще около 1 миллиона – это шрот, подсолнечное масло и зерно, которые пошли через наших соседей. Всех", — объяснил Николай Сольский.

Протесты фермеров в Польше

13 февраля местные фермеры и перевозчики анонсировали, что 20 числа планируют перекрыть все пограничные переходы, а также транспортные узлы между Польшей и Украиной.

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Мы знаем, что это только начало долгого пути к победе", — говорится в сообщении митингующих.

Забастовщики говорят, что поскольку поступления украинской продукции никак не регулируются, это ставит под сомнение прибыльность сельскохозяйственного производства Польши.

Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно. Об этом просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Как объяснил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, который позволит "защитить польских фермеров".

Напомним, 11 февраля польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на асфальт. Замки на фурах забастовщики взломали. Это случилось на украино-польской границе возле пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Тем временем заместитель министра сельского хозяйства Польши объяснил, почему фермерам не нравится украинское зерно. По словам польского чиновника, это зерно низкого качества, на котором владельцы компаний суммарно заработали около 6 миллиардов злотых.