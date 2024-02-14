Субсидии для переселенцев: как оформить и что еще нужно знать

По информации Минсоцполитики, при назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается пособие на проживание, которое предоставляется переселенцам.

Почти у всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине есть право оформить жилищную субсидию от государства. Помощь предоставляется тем семьям, которые платят за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

Как переселенцам оформить субсидию

Так, если сумма всех платежек (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, тогда семья может оформить субсидию.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Все зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов возьмет на себя государство.

При назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается пособие на проживание, которым пользуются внутренние переселенцы. Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться:

в Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

в Центры предоставления административных услуг;

к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.

Также оформить жилищную субсидию можно онлайн: В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:

на портале "Дия";

на веб-портале электронных услуг ПФУ;

в мобильном приложении Пенсионного фонда.

Чтобы оформить субсидию, понадобятся следующие документы:

заявление о назначении субсидии;

декларация о доходах и расходах с указанием данных о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе;

паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о статусе ВПЛ.

Проверить, назначена ли субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг необходимо авторизоваться с помощью электронной подписи или через Действие.

"Субсидия предоставляется по месту фактического проживания — заключение договора аренды жилья не обязательно", — отмечают в Министерстве социальной политики.

Отметим, что по состоянию на ноябрь 2023 года субсидиями пользовались более 1 миллиона украинских семей. Также ранее Фокус объяснял, кто из украинцев может потерять право на субсидию и что с этим делать.