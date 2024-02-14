Осталось три-четыре месяца: эксперт объяснил, почему украинцам будут задерживать зарплаты

Экономический эксперт Илья Несходовский заявил, что украинскому правительству уже сейчас нужно искать финансовые заимствования на внешнем рынке.

Если международные партнеры не предоставят финансовую помощь, то Украине грозит масштабный бюджетный кризис. Так, уже через три-четыре месяца украинцам начнут задерживать зарплаты и пенсии. Об этом заявил 13 февраля в эфире телеканала"Киев 24" экономический эксперт Илья Несходовский.

Он объяснил, что в украинском бюджете уже сегодня есть дефицит средств. О точных размерах дефицита хорошо осведомлены в правительстве, но публично цифры никто из чиновников не озвучивают.

"На сегодня дыра, непокрытый бюджетный дефицит у нас от 15 до 20 миллиардов долларов. Потому что полную информацию Минфин не раскрывает. Мы можем оценивать только по официальным сообщениям. Это фактически половина всего нашего невоенного бюджета. Это серьезный вызов. Каким образом мы будем покрывать эти расходы, вопрос открытый", — говорит он.

По его словам, финансовая помощь в размере 50 миллиардов евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility, не поможет правительству справиться с дефицитом. Также, как отметил Несходовский, пока не очень понятно, когда США предоставят нашей стране 60 миллиардов долларов экономической поддержки.

Поэтому украинскому правительству уже сейчас нужно искать финансовые заимствования на внешнем рынке. Но стране, которая находится в состоянии войны, да еще и при этом уже имеет огромную сумму долгов, деньги предоставляют неохотно. Тем временем нехватка средств может обернуться масштабным бюджетным кризисом. Так, украинцам начнут задерживать выплату, также правительству придется сократить другие социальные расходы.

"Надо понимать, что Украина стоит на пороге серьезного бюджетного кризиса. Мы пока что к нему не готовы. Если еще 3-4 месяца не будет бюджетной поддержки, возникнут задержки заработной платы, сокращение финансирования по всем статьям расходов. Это для нас является серьезным вызовом", — подчеркнул эксперт.

Отметим, что Украине в 2024 году понадобится около 37 млрд долларов внешней поддержки.

Напомним, Фокус уже писал, что США планируют уменьшить размер военной помощи Киеву, по сравнению с уровнем 2022-2023 годов. По словам представителя Государственного департамента Мэтью Миллера, цель Америки — помочь Украине самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

Также в Минфине еще в конце 2023 года рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС. В ведомстве уже тогда заявили, что запустили "план Б".