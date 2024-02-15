Введение новых ограничений для стран, которые зарабатывают на войне против Украины, — логичный и ожидаемый шаг. В ЕС на этот раз рассматривают введение санкций против почти 200 человек и организаций, которые поддерживают российскую агрессию, в частности компаний из Китая. Насколько действенны новые ограничения и какие еще меры может ввести Запад для поддержки Украины и ради влияния на военную машину Путина.

Послы Европейского союза 14 февраля не смогли согласовать 13-й пакет санкций против России. Венгрии необходимо до следующей недели изучить его. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter(X).

"Сегодня нет зеленого света по 13-му пакету санкций ЕС против России", — написал журналист.

Предполагается, что ограничения коснутся фирм и лиц, связанных с производством оружия и поставкой ключевых технологий. В частности, электроники, которую российские оборонные компании используют для создания вооружений, а это торговые ограничения для компаний, базирующихся в Китае. Об этом со ссылкой на источники писал Bloomberg.

В то же время никаких новых запретов на импорт против России, как ранее отмечали дипломаты ЕС, в 13-м пакете не будет. А Йозвяк вообще назвал его самым слабым из всех.

"Как и ожидалось, следующий европейский пакет санкций в отношении РФ будет состоять только из запрета на выдачу виз/замораживания активов около 250 человек/юридических лиц... Это будет самый слабый и самый неамбициозный пакет на сегодня", — заявил он.

По его словам, пакет в основном состоит из людей и организаций, подлежащих внесению в черный список, которые занимаются производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными фирмами для создания вооружений. Будут в перечне и несколько военных и других должностных лиц, политиков, как например, Алексей Дюмин, бывший охранник президента России Владимира Путина и нынешний губернатор Тульской области.

Следующий европейский пакет санкций в отношении РФ будет состоять только из запрета на выдачу виз/замораживания активов около 250 человек/юридических лиц... Это будет самый слабый и самый неамбициозный пакет на сегодня

Фокус поинтересовался у украинских экспертов, насколько мощным может стать 13-пакет санкций от ЕС, посвященный второй годовщине вторжения в Украину, и засвидетельствует ли он о решимости международного сообщества в противодействии России и поддержке территориальной целостности Украины.

Против Китая и не только: зачем ЕС вводит ограничения для азиатских фирм

Предполагалось, что 13-й станет первым пакетом, в который Европейский Союз внесет торговые ограничения для компаний, базирующихся в Китае .

"В случае одобрения это будет первый случай, когда ЕС вводит ограничения для компаний на материковом Китае с тех пор, как Россия вторглась в Украину", — отмечали в Bloomberg накануне.

В частности санкции могут ввести против 20 компаний, уличенных в поддержке военной агрессии России в Украине.

В ожидании санкций против Китая от ЕС появился скептицизм относительно мощности 13 пакета Фото: Еспресо

Кроме трех китайских, в список также якобы вошли по одной компании из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга . В новом пакете санкций против РФ могут ограничить компании, которые вовлечены в импорт оружия из КНДР .

"Давление на Россию с помощью санкций надо продолжать и усиливать. Это абсолютно логичное предложение о включении в периметр санкций компаний из Китая, Турции и Индии, которые поставляют в страну-агрессора товары военного назначения или двойного назначения. Для цивилизованного мира важно изолировать Россию таким образом, чтобы это не повлекло дополнительных конфликтов с теми странами, которые так или иначе продолжают экономические связи с Москвой. Даже полное отключение России от SWIFT, к сожалению, не является вариантом, который заставит ее прекратить свои враждебные действия в Украине. Именно поэтому санкции против России должны быть как можно более широкими, чтобы истощать экономику агрессора со всех сторон", — уверен директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

С ним соглашается украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, ограничения SWIFT-переводов для РФ не дали такого мощного эффекта, на который надеялись.

Даже полное отключение России от SWIFT, к сожалению, не является вариантом, который заставит ее прекратить свои враждебные действия в Украине. Именно поэтому санкции против России должны быть как можно более широкими

Но напомним: российским банкам с 1 октября 2023 года запретили использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории РФ, но трансграничные переводы большинство росбанков осуществлять могут, а значит, могут спокойно платить по контрактам с китайскими и другими компаниями.

"Переводы SWIFT частично запрещены с первых дней войны. Эффект ограничен. Не такой, на который ожидали. Думали, что это убьет российскую экономику, но напомню, что это не убило экономику КНДР, Ирана, хотя с точки зрения универсальности санкций, количества стран, поддержавших санкции против КНДР и Ирана — там ситуация была совсем другая, гораздо больше стран... Абсолютное большинство стран мира поддержали санкции против Северной Кореи. И что? Нельзя сказать, что вообще нет эффекта санкций, нет. Он есть. Это ослабляет экономики соответствующих стран, создает кучу внутренних проблем", — добавил Фесенко.

С 1 октября 2023 года росбанкам запретили использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории РФ, но трансграничные переводы большинство банков РФ осуществлять могут

Что касается азиатских компаний в 13-м пакете, то ожидается, что ограничения запретят европейским фирмам торговать с этими компаниями в рамках усилий блока ограничить возможности России получать подсанкционные товары через компании в третьих странах.

Ранее ЕС предлагал внести в список несколько китайских фирм, но эти предложения были отклонены некоторыми государствами-членами блока.

Среди предложений — торговые ограничения для компаний, базирующихся в Китае Фото: Pexels

Согласно документу, в "содействии военному и технологическому развитию России или развитию российского сектора обороны и безопасности" обвиняются в основном технологические и электронные компании.

Как пояснил Фокусу экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран, китайские компании не столько помогают РФ в войне против Украины, сколько пытаются на этой войне хорошо заработать, так же как и индийские или арабские .

"Банки и производители в КНР очень быстро реагируют на санкционные риски. Еще в начале войны у российских зернотрейдеров начались проблемы с аккредитивами в банках КНР, которые были открыты в долларах США. Санкции вытеснили российские расчеты за зерно, нефть и газ из долларового сегмента в юани, рупии и рубли. Сейчас санкционное давление продолжилось и теперь оно коснулось кредитной поддержки российских компаний со стороны китайских банков, следующий шаг ЕС и США — санкции против компаний, которые поставляют продукцию военного назначения в РФ. Крупных производителей электроники и ВПК КНР теперь ставят в ситуацию, когда им нужно будет выбирать — либо поставлять свою продукцию только в РФ, либо в цивилизованные страны", — объясняет Шапран.

Нужно ввести более жесткие санкции против продажи России своей нефти, говорят эксперты Фото: FT

Сработают ли новые ограничения: как в РФ отреагируют на меры со стороны ЕС

Мощность удара ограничений 13-го пакета для Китая и других стран гарантировать трудно, учитывая то, что два года большой войны научили обходить санкции не только Россию, но и страны, помогающие агрессору. "Конечно, такие санкции не гарантируют запрет поставок в РФ, но они снизят объемы поставок и повысят цены на эту продукцию", — считает Шапран.

Несколько стран-членов ЕС призвали блок быть более амбициозным и добавить к пакету новые экономические санкции

Несколько стран-членов ЕС призвали блок быть более амбициозным и добавить к пакету новые экономические санкции, ведь только КНДР поставила РФ 2,5 млн боеприпасов и получает доступ к международным банковским сетям, о чем уже сообщал The New York Times.

Вопросом остается, попадут ли под санкции судоходные компании, которые обеспечивают транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Виталий Шапран сомневается.

Эксперты уверены: важно ввести санкции к перевозчикам российской нефти Фото: PortalMorski.pl

"Относительно санкций теневого флота РФ, то к ним я отношусь скептически. Сейчас пытаются ввести санкции против перевозчиков, которые эксплуатируют эти старые танкеры, но это просто компании, как правило, из оффшорных юрисдикций. В 7 случаях из 10 танкеры просто будут переоформлены на другие компании и продолжат работу по перевозке российской нефти. Совсем другое дело, если порты согласятся не принимать танкеры без страховки с покрытием от Lloyd's или клубов взаимного страхования Великобритании, ЕС или Японии", — объясняет Шапран.

Что дальше, или санкции против РФ, которых мы ждем

Политолог Владимир Фесенко назвал наиболее действенные санкционные меры против России. По его словам, сейчас речь идет о вторичных санкциях — против компаний (и не только китайских), которые помогают России обходить санкционный режим, которые его нарушают.

Сейчас санкции уже дают эффект, поэтому нужно закрывать возможности, благодаря которым Россия обходит санкции именно по продаже своей нефти и нефтепродуктов, говорят эксперты

"Это практика, которая была раньше, просто сейчас она усиливается и распространяется. Что наиболее действенно? Во-первых, нужно ввести более жесткие санкции против различных форм продажи России своей нефти. Разные источники сейчас сообщают, что достаточно действенными являются санкции против теневого танкерного флота, потому что благодаря ему Россия приспособилась к ценовому потолку на нефть и нефтепродукты и начала обходить эти ограничения. Сейчас эти санкции уже дают эффект, поэтому нужно закрывать все дыры и возможности, благодаря которым Россия обходит санкции именно по продаже своей нефти и нефтепродуктов. Именно благодаря этому в значительной степени держится российский бюджет и финансируется война против Украины. Во-вторых, усиление экспортного контроля: дыр в санкционном режиме очень много. В США есть соответствующая служба экспортного контроля У них опыта больше в этом смысле. В Европе гораздо меньше. Поэтому европейцам нужно развивать именно собственную систему экспортного контроля", — объяснил он.

Как стало известно 15 февраля от Reuters со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, в Вашингтоне "многие готовы развернуть достаточно надежные юбилейные пакеты" (речь идет о 13-м пакете санкций против РФ — Фокус). США, ЕС и другие партнеры обсудили соответствующий санкционный пакет на встрече в Брюсселе на этой неделе. Возможно, новые ограничения будут включать противодействие уклонению от санкций.