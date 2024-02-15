Украинские перевозчики начали "зеркальную блокаду": задерживают грузовики в Польшу (фото)

Украинские водители с сегодняшнего дня на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" будут полностью отражать действия протестующих поляков, говорят участники блокады.

Возле пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" началась акция украинских перевозчиков, которые собрались в ответ на действия польских фермеров. Об этом сообщает "Суспільне. Луцк".

На пункте пропуска уже стоят 15 украинских грузовиков. Также к блокаде присоединились еще 20 легковых авто.

Водители говорят, что не будут полностью блокировать границу, а хотят, чтобы польские перевозчики, когда возвращались в Польшу, тоже стояли в очереди.

Позже "Суспільне. Луцк" сообщило, что на пункте пропуска в Ягодине украинские перевозчики задержали первый грузовик на польской регистрации. Движение автомобиля заблокируют на час, рассказал представитель ОО "Перевозчики западного региона" Богдан Коваль.

Как ранее в эфире телемарафона сообщил руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко, украинские водители с сегодняшнего дня на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" будут полностью отражать действия протестующих поляков.

"Будем отражать ситуацию, которая происходит с польской стороны, будем задерживать автомобили для проверки документов или они справедливо отстояли", — заявил Коценко.

По словам Коценко, по плану на границе должно собраться до 50 машин. Акция протеста украинских перевозчиков вблизи КПП продлится месяц.

Напомним, что Чеслав Секерский, министр сельского хозяйства Польши, считает, что в отдельных отраслях в отношении импорта из Украины нужна полная блокада, как в случае с зерновыми.

Поляки 9 февраля снова заблокировали пункт пропуска "Шегини". Там собралось около 100 человек и почти 50 транспортных средств. Протесты на КПП могут продлиться до начала марта.