"Нужна полная блокада": польский министр не исключил прекращения импорта из Украины

На Польшу и другие приграничные страны, как считает Чеслав Секерский, больше всего повлияло решение ЕС либерализовать торговлю, когда тот открыл поступление товаров из Украины без пошлин и квот.

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Чеслав Секерский, министр сельского хозяйства Польши, считает, что в отдельных отраслях в отношении импорта из Украины нужна полная блокада, как в случае с зерновыми. В эфире Польского радио он высказал свое мнение.

По его словам, протесты фермеров против наплыва украинских товаров являются оправданными. Соответствующие заявки по квотам на продукцию направлены в Еврокомиссию.

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"Неконтролируемый импорт": польские аграрии возобновляют блокаду границы с Украиной

"Может понадобиться по сахару и мясу птицы — анализируем", — пояснил он.

Польский министр подтвердил информацию о том, что уже продолжаются двусторонние переговоры с Украиной. Варшава намерена установить определенные суммы и объемы продукции, чтобы ее контролировать.

"Если продукта много, то блокада будет", — заявил чиновник.

Как пояснил Секерский, на Польшу и другие приграничные страны больше всего повлияло решение ЕС либерализовать торговлю, когда ЕС открыл для поступления товаров из Украины, без пошлин и квот. По его словам, это должна была быть форма помощи Украине.

"Мы понимаем помощь, поляки ее оказали очень решительно и от всего сердца", — высказался министр.

Протесты польских фермеров и блокада границы с Украиной

Поляки 9 февраля снова заблокировали пункт пропуска "Шегини". Представитель ведомства Андрей Демченко предупредил, что подъездной пункт к границе заблокировали около 100 человек и почти 50 транспортных средств. Протесты на КПП могут продлиться до начала марта.

Он отметил, что на практике утверждение о том, что действия направлены исключительно на блокирование грузовиков, является ошибочным. Сейчас движение для всех видов транспорта заблокировано на этом участке.

Напомним, 5 декабря председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что из-за блокирования перевозчиками Польши трех пропускных пунктов на границе с Украиной госбюджет только за ноябрь потерял 9,3 миллиарда гривен таможенных платежей.