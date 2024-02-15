"Сейчас переплачиваем": когда в Украине появится дешевый бензин и что для этого нужно

По словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна, сейчас Украина не может завозить топливо морем, а вынуждена транспортировать сырье бензовозами и железнодорожными вагонами. Это дорого и долго, поэтому водителям сейчас приходится переплачивать за бензин до 8 гривен.

Цены на топливо на украинских автозаправочных станциях будут меняться в сторону подорожания, пока продолжается полномасштабная война с Россией. До конца войны никакого серьезного удешевления сырья в Украине не произойдет. Об этом в эфире телемарафона сказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, сейчас украинским водителям приходиться переплачивать по 6-8 гривен за каждый литр бензина. Причина: сложная и долгая логистика из-за полномасштабной войны с Россией.

"После войны мы будем завозить горючее по морю, как и было раньше. То есть без посредников, без никого. А сейчас сырье мы транспортируем тысячи километров бензовозами, железнодорожными вагонам, переваливаем это все на границе — это все деньги", — объяснил он.

Поэтому не стоит надеяться, что бензин в ближайшее время сильно подешевеет. Но все изменится уже после войны.

"Но мы создаем спрос, мы зависимы соответственно европейские трейдеры тоже на нас зарабатывают. Поэтому, как только закончится война, мы сразу почувствуем это на ценах на горючее. Они очень резко снизятся", — подчеркнул Сергей Куюн.

Как подорожает бензин в ближайшее время

15 февраля эксперт топливного рынка Сергей Куюн предупредил, что скоро АЗК изменят свои ценники. Он объяснил, что если в начале 2024 закупочная стоимость топлива составляла 77 долларов, то уже сейчас — 83 доллара. По его словам, топливо в Украине, как ожидается, подорожает на 2-3 гривны.

Цены на топливо: сколько стоит литр бензина, дизтоплива и автогаза 15 февраля

По данным Консалтинговой группы А-95, на которые ссылается Минфин, средневзвешенные цены в регионах по состоянию на 15 февраля являются следующими:

А-95 премиум — 54,38 гривны за литр;

А-95 — 51,02 гривны за литр;

А-92 — 47,78 гривны за литр

Дизельное топливо — 51,23 гривны за литр;

Автогаз — 26,70 гривны за литр.

"Думаю, если ситуация в мире не изменится, то цена может вырасти на две-три гривны", — сказал Сергей Куюн.

Ранее о подорожании топлива предупреждали и в Национальном банке Украины. В госрегуляторе называли причину подорожания: стоимость нефти начнет повышаться после постепенного спада в 2023 году. Как ожидается, цена на топливо увеличится, примерно, на 13,2%.