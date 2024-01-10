США планируют производить урановое топливо, чтобы сократить зависимость от поставок из РФ, — Reuters

Согласно закону о снижении инфляции 2022 года, департамент имеет примерно 500 миллионов долларов на финансирование соответствующего производства.

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Соединенные Штаты ищут предложения от подрядчиков, которые бы помогли в налаживании внутренних поставок уранового топлива, которое сейчас доступно только в коммерческих количествах из Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным издания, министерство энергетики объявило тендер на заключение контрактов продолжительностью до 10 лет с компаниями, которые предоставляют услуги по обогащению высокопробного низкообогащенного уранового топлива, обогащенного до 20%.

В соответствии с законом о снижении инфляции 2022 года, департамент имеет примерно 500 миллионов долларов США для финансирования производства уранового топлива. В конце 2023 года он искал предложения для дополнительных производственных услуг. Издание отмечает, что программа может быть расширена в ближайшие годы в зависимости от ассигнований Конгресса.

В США предполагается, что урановое топливо потребуется для планируемого производства реакторов, над которыми работают компании такие, как X-energy и TerraPower. Но из-за того, что реакторы еще не построены, производство пришлось отложить.

По словам заместителя помощника министра по ядерному топливному циклу Джон Кармак, правительству нужно инвестировать достаточно средств, чтобы создать начальный спрос на производителей. Это позволит им расширять мощности, получать лицензии и начинать проектирование и строительство заводов для производства уранового топлива.

Борьба с изменением климата

Администрация президента США Джо Байдена считает, что важной составляющей их программы по борьбе с изменением климата является развитие новых реакторов и поддержка существующего парка атомных электростанций.

Кроме того, национальный советник президента США по вопросам климата Али Заиди отметила, что увеличение внутренних поставок урана будет способствовать энергетической безопасности, создаст высокооплачиваемые рабочие места в профсоюзах и повысит экономическую конкурентоспособность.

Как отмечает издание, "Техснабэкспорт" является единственной компанией, которая сейчас осуществляет коммерческие поставки необходимого уранового топлива. Эта компания является частью российской государственной энергетической компании "Росатом".

Напомним, 26 сентября стало известно, что США объявили о введении дополнительных санкций протившести российских предприятий, связанных с ВПК, а также о введении экспортных ограничений против пяти крупных компаний.

15 сентября США ввели санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции, которые помогали Российской Федерации обходить санкционные ограничения.

Кроме того, Bloomberg сообщал, что может войти в 12-й пакет санкций против России от Евросоюза. Также ЕС ввел новые санкции против россиян: они не могут заехать в страны ЕС на собственных автомобилях и со смартфонами.