Квартиры в пяти областях: когда в Украине будут строить жилье для ВПЛ

Как пояснили в Минреинтеграции, жилье гражданам будет предоставляться в пределах доступной долгосрочной аренды.

В Украине в 2024 году планируют строить новое жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Планируется, что в этом году за средства европейских партнеров построят две тысячи квартир. Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что представители ведомства, Международной организации по миграции (МОМ), областных военных администраций и территориальных общин подписали меморандумы о сотрудничестве по строительству жилья для граждан, пострадавших от войны.

Строительство жилья будет происходить:

- в Черновицкой области (финансирование получит Хотинский и Черновицкий городские советы);

- в Ивано-Франковской области (финансирование предоставят Коломыйскому городскому совету);

- в Киевской области (финансирование предоставят Ирпенскому городскому совету и Гостомельской поселковой военной администрации);

- в Винницкой области (финансирование для Агрономического сельского совета, Ладыжинский и Хмельницкий городские советы);

- во Львовской области (финансированием обеспечат Старосамборский, Дрогобычский и Каменка-Бугский городские советы).

Предполагается, что две тысячи квартир построят для почти шести тысяч украинцев. Жильем обеспечат внутренних переселенцев и уязвимые категории местного населения в рамках доступной долгосрочной аренды.

"Обеспечение внутренних переселенцев жильем — одна из ключевых задач правительства на много лет вперед. Речь идет об украинских семьях, которые потеряли дома. Это большой вызов", — рассказала руководительница Минреинтеграции Ирина Верещук.

В ведомстве также рассказали, что проект по строительству жилья для ВПЛ финансово обеспечивает Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Средства предоставляются через Кредитное учреждение для восстановления (KfW). Сметная стоимость проекта составляет более 72 миллионов евро.

Временное жилье для переселенцев: как получить

Переселенцы, которые потеряли собственные квартиру или дом из-за полномасштабного вторжения россиян, кроме денежной помощи, могут получить от государства временное жилье. Для этого они должны подать заявление в уполномоченные органы (соответствующий сельский, поселковый, городской совет или его уполномоченные органы), о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания.

Кроме заявления требуется ряд документов, а именно:

копия паспорта гражданина Украины;

копия РНОКПП;

копия справки ВПЛ и копии соответствующих справок членов семьи;

копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.д.);

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений из фонда;

копия доверенности и документов, удостоверяющих личность представителя — в случае подачи заявления уполномоченным представителем ВПЛ.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, сколько в Украине вынужденных переселенцев. По ее данным, по состоянию на начало 2024 года в стране есть более 4,9 миллиона внутренних переселенцев, из которых 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты.