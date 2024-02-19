Более 12 тысяч человек: за год войны Украине на 16% выросло количество миллионеров, — Гетманцев

Глава комитета ВР по вопросам финансов заявил, что в 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах.

В 2023 году 12 тысяч 374 украинца подали декларации на сумму более 1 млн гривен. Это на 16% больше, чем в 2022 году. Об этом у себя в Telegram сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Гетманцев поделился итогами декларирования полученных в 2022 году гражданами доходов. По его словам, в 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен.

По его словам, значительная часть деклараций (112 тысяч) была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен.

"Вместе с тем, на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн. гривен. Такие декларации подал 12374 человек", — написал Гетманцев.

Он заявил, что количество миллионеров год к году возросло на 2863 человека. Налоговые обязательства по налогу на уплату в бюджет такими "миллионерами" определены в сумме 2 756,0 млн гривен, по военному сбору – 526,5 млн гривен.

Гетманцев отметил, что по результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году оплачено 4 539,02 млн гривен налога на доходы физических лиц, а военного сбора – 946,09 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Украине через Эстонию передадут полмиллиона замороженных активов РФ. В американском Минюсте отметили, что соответствующие средства были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности Российской Федерации.