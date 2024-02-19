Некоторым гражданам дважды поднимут пенсии: кому и насколько

Предварительно, в марте состоится индексация пенсий по коэффициенту 13%. Тогда как в апреле ожидается рост минимальной заработной платы до 8 тысяч гривен.

В начале марта состоится индексация пенсий, поэтому вырастут выплаты украинцев. Однако некоторые граждане получат двойное повышение. Об этом сообщило издание "24 Канал".

У кого из пенсионеров выплаты вырастут дважды

Граждане, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж, а именно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, могут получить два повышения выплат в марте и апреле. В частности, размер пенсионных выплат таких украинцев должен составлять минимум 40% от минимальной зарплаты. В январе выплаты пенсионеров должны были вырасти из-за повышения минималки, однако этот процесс перенесли на март.

В марте минимальная пенсия таких граждан составит 2840 гривен. В апреле ожидается еще один рост минимальной заработной платы до 8 тысяч гривен. В результате пенсионные выплаты составят 3200 гривен.

Пенсионеры, кому не увеличат выплат во время индексации в марте

Предварительно, пенсии проиндексируют по коэффициенту 13%. Однако есть граждане, которых не коснется повышение пенсий. Речь идет о:

граждан, которые получают самые большие пенсии;

граждан, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет;

граждан, которые получают выплаты, меньше минимальных.

Однако граждане, чьи пенсионные выплаты меньше минимальных, получат специальную надбавку для того, чтобы пенсия достигла размера гарантированной пенсионной выплаты. Доплату отменят после индексации, зато она будет компенсирована благодаря повышению в марте.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную доплату в размере 944 гривны. В частности, это касается тех граждан, которым исполнилось 90 лет.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что определенным гражданам могут засчитать стаж за период, в течение которого те не работали. Для этого существуют три условия.