Западные партнеры Украины намерены ввести очередной пакет санкций против РФ ко второй годовщине вторжения. Политолог Владимир Фесенко назвал главные санкционные меры против России, которые могут помочь Украине.

В рамках нового 13-го санкционного пакета против РФ Европейский Союз готовит меры в отношении действий России в сфере беспилотников. Об этом перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По словам министра, принятие 13-го пакета санкций Евросоюза против России, который, в частности, будет направлен на ограничение российских возможностей в сфере беспилотных систем, находится на завершающей стадии.

"Сейчас мы находимся в процессе принятия 13-го пакета санкций, в частности, по вопросу БпЛА. Мы находимся на последних метрах", — сказала Бербок.

Она подчеркнула важность дальнейшего усиления санкций против России. По ее словам, агрессивная война России два года назад "пробудила Европу от глубокого сна с точки зрения политики безопасности".

"Два года назад мы проснулись в другом мире. В мире, где российский президент хотел с помощью грубой силы превратить Украину, суверенную, свободную страну, в российскую провинцию. Он добился обратного. Два года спустя Украина не только продолжает отстаивать свободу и демократию, но и более чем когда-либо продвинулась на пути к вступлению в Европейский Союз", — сказала глава МИД Германии.

Бербок добавила, что ФРГ будет поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность "столько, сколько она будет нуждаться". Эти обязательства были еще раз подчеркнуты в заключенном на днях соглашении по безопасности между Украиной и Германией, отметила министр.

Отметим, что сегодня, 19 февраля, в Брюсселе проходит формальное заседание Совета министров ЕС по иностранным делам относительно, в частности, продления поддержки Украины в ее борьбе против РФ.

Ограничения SWIFT работают против большинства российских банков, но не всех Фото: Getty Images

Санкции против РФ: что нужно Украине

На фоне принятия очередных ограничений против России Фокус расспросил украинского политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко о том, чем на самом деле помогают Украине уже введенные антироссийские, а также санкции против компаний других стран, которые способствуют обходу РФ санкционного режима.

По словам специалиста, сейчас санкции уже дают эффект, следовательно и в дальнейшем нужно закрывать возможности, благодаря которым Россия обходит санкции именно по продаже своей нефти и нефтепродуктов.

По мнению Фесенко, достаточно действенными являются санкции против теневого танкерного флота, потому что благодаря ему Россия приспособилась к ценовому потолку на нефть и нефтепродукты и начала обходить эти ограничения.

Что касается ограничения SWIFT-переводов для РФ, то они не дали такого мощного эффекта, на который надеялись.

"Ограничения SWIFT работают против большинства российских банков, но не всех. Здесь нужно расширять перечень. В частности, точно надо вводить ограничения против тех российских банков, которые обслуживают российские военную промышленность. Не случайно Россия во время выхода из так называемой "зерновой сделки", жаловалась, что Сельскохозяйственный банк России отключен от SWIFT, поэтому там требовали подключить его снова, ведь он обслуживает продажу российского зерна. Но важно сейчас, чтобы банковские системы в странах, которые торгуют с Россией, а именно, Турция, страны Центральной Азии, тоже ограничили свои финансовые операции с РФ. В принципе эта тенденция уже есть. По Турции и Китаю в частности. Ведь часть китайских банков уже сейчас начинает ограничивать финансовые операции с Россией и это уже привело к определенному эффекту. В России возник дефицит юаня. Да, ограниченный, но эффект от санкций есть", — пояснил Фесенко.

Напомним, Россия потеряла возможность использовать большую часть своего танкерного флота для перевозок нефти. Причина — доставка "черного золота" срывается из-за санкций со стороны США.

Как ранее писал Фокус, европейские страны надеются согласовать следующий пакет санкций против РФ до второй годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину, то есть 24 февраля.