В Европе рассматривают возможность ввести 13-й пакет санкций, а тем временем страна-агрессор покупает детали для производства оружия на мировом рынке. Политолог Владимир Фесенко объяснил, что мешает сделать санкционный механизм более действенным.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко назвал три проблемы, из-за которых эффект от санкций против РФ не является мощным. В частности речь идет о военно-промышленном комплексе РФ. Согласно исследованию, которое сейчас проводит Владимир Фесенко, за последние годы в России стало в несколько раз больше предприятий, производящих военную продукцию.

"Россия расширила свой военно-промышленный комплекс. А только треть военных предприятий РФ находится под санкциями. На самом деле эти предприятия не работают с Западом, не имеют там счетов, но их нужно вносить в санкционные списки, потому что это поможет ограничить их работу на внешнем рынке", — говорит Фесенко.

Каждый пакет санкций Запада расширяет количество объектов и субъектов под санкциями и распространяет ограничения на дополнительные сферы российской экономики, однако, есть "но", которые ограничивают этот эффект.

Далеко не все страны мира участвуют в санкционном режиме против России. Особенно такие крупные экономики, как Китай, Индия, Турция. Поэтому РФ закупает товары в западных странах через посредников. Отсюда возникает необходимость усиления экспортного контроля, вторичных санкций.

"В США это лучше работает, но даже у них есть проблемы. Здесь, как на войне: усиливаются санкции с одной стороны, а другая приспосабливается к ним, ищет варианты, технологии, формы обхода. И это постоянный процесс. Поэтому возникает некая борьба санкций и методов их обхода", — объясняет эксперт.

Процесс введения санкций медленный, в частности, в Европе. Каждый пакет требует долгого согласования всех стран.

"Мы знаем, что даже одна страна, такая как Венгрия, может либо заблокировать введение пакета санкций, либо выторговать условия. Так демократический порядок в данном случае, при всех преимуществах демократии, замедляет и усложняет процесс согласования санкций", — добавил Фесенко.

Трубопроводный газ, нефть РФ покупают Венгрия, Словакия, частично Чехия Фото: Из открытых источников

Следующую проблему относительно действенности санкций против РФ Фесенко считает главной.

Где-то Западу просто не выгодно или критично вводить санкции, потому что это будет бить по экономике и интересам.

"Например, так происходит с импортом российского урана. Но сейчас эта тема обсуждается. Либо похожая ситуация — санкции против "Росатома". Специалисты, в частности санкционная группа Ермака-Макфола (международная рабочая группа независимых экспертов по вопросам санкций в отношении России. — ред.) с 2022 года предлагают введение санкций против российского "Росатома", но поскольку в нескольких странах ЕС есть атомные электростанции, построенные "Росатомом", и он также предоставляет им топливо, это критично для энергетических систем этих стран, поэтому они не готовы сейчас вводить санкции против РФ и "Росатома". Похожая ситуация была с закупкой российского газа. Только после того, как РФ сама начала сокращать продажу своего газа в Европу, там начали вводить ограничения. Закупаются в России страны, которые получают трубопроводный газ, нефть, в частности, Венгрия, Словакия, частично Чехия, потому что очень привязаны к этим поставкам и не могут от них отказаться. Правда и там сокращают эту закупку. Экономические интересы срабатывают, поэтому не вводятся тотальные санкции, что тоже составляет определенную проблему. Пока Россия не воюет с Западом, какая-то торговля (между странами) сохраняется", — отметил Фесенко.

Между тем, несмотря на заявления, компания из ФРГ поставляет РФ сверла и резцы, что усиливает военное производство в стране-агрессоре.

Напомним, следующий 13-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации будет предусматривать запрет импорта алюминия.