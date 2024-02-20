Правительство Польши предупредило фермеров: протестующих на украинской границе пригласили к переговорам

Как предупредили в польском правительстве, полное закрытие украинской границы может привести к сокращению многих рабочих мест.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к польским фермерам перед запланированным на вторник, 20 февраля, полным блокированием границы с Украиной. Об этом сообщает Polsat News.

Он предупредил, что полное закрытие границы может способствовать остановке экспорта польских товаров в Украину и, как следствие, привести к потере доходов и сокращению многих рабочих мест.

Глава министерства также призвал протестующих следить за тем, чтобы их деятельность наносила как можно меньше неприятностей обществу.

Польское правительство хочет соглашение с Украиной

Министр сельского хозяйства отметил, что Польша планирует разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое бы расширило сферу защиты рынка, включив в нее другие так называемые "чувствительные" продукты, такие как сахар, птица, яйца, фрукты, мед, яблочный сок, масла.

Секерский напомнил польским фермерам, что в 2022 году Польша зафиксировала положительное сальдо торгового баланса с Украиной, которое составило 3,5 миллиона евро.

"В случае торговли агропродовольственными товарами стоимость экспорта из Польши в Украину в 2023 году равнялась 1,033 млрд евро, а стоимость импорта из Украины — 1,69 млрд евро, отсюда дефицит — 656 млн евро", — сообщалось в письме министра.

Помощь фермерам

Министр заявил, что "выплату помощи производителям кукурузы и выплату помощи от засухи планируется начать в начале марта". Также есть предварительное решение о возобновлении выдачи кредитов под 2% ликвидности.

Кроме того, он напомнил, что Польша уже запретила ввоз из Украины зерновых, рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов переработки.

Секерский заверил фермеров, что его ведомство хочет решить проблему вместе с ними, поэтому пригласил их к переговорам.

"Мы бы хотели, чтобы результатом нашей совместной работы стало соглашение о решении текущих проблем и разработке программы на будущее", — написал он.

Актуальная ситуация на украино-польской границе

Напомним, с 9 февраля польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной.

Как свидетельствует информация Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница, самая сложная ситуация с пересечением границы по состоянию на 12:00 20 февраля наблюдается на пункте пропуска "Нижанковичи", где в очереди сосредоточено 500 грузовых автомобилей.

Кроме того, 20 февраля протестующие заблокировали железнодорожные пути возле пункта пропуска "Медика — Шегини", разрезали грузовой вагон и высыпали на землю украинское зерно. На место инцидента приехала полиция, после чего фермеры разблокировали железнодорожные пути.

Соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув рассказал журналистам, что на действия протестующих никто повлиять не может.

Сейчас заблокированными для свободного движения грузовиков остаются ПП "Ягодин — Дорохуск", "Угринов — Долгобичув", "Устилуг — Зосин", "Шегини — Медика", "Рава-Русская — Гребенное" и "Краковец — Корчева". На территории Польши в очереди находятся 3000 грузовиков. Кроме грузового автотранспорта, фиксируются случаи блокирования гуманитарных грузов и пассажирского транспорта.

ГПСУ сообщила о ситуации в пунктах пропуска по состоянию на 13:20 20 февраля:

"Медика — Шегини" — полностью заблокировано движение грузовиков, без сроков;

"Долгобичув — Угринов" — возле пункта пропуска планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля;

"Зосин — Устилуг" — с 13:00 по 16:00 ограничат движение автобусов, грузовиков и легковушек в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью;

"Корчева — Краковец" — в 21:00 20 февраля планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно;

"Гребенное — Рава-Русская" — с 13:00 20 февраля полностью заблокировано движение в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гумпомощь;

"Дорохуск — Ягодин" — до 19:00 ожидается полное блокирование движения грузовиков в обоих направлениях.

По данным польского канала RMF24, в некоторых пунктах пропуска на границе с Украиной польские аграрии планируют усилить блокировку. Например, вблизи ПП "Дорохуск-Ягодин" фермеры намерены полностью заблокировать движение для грузового транспорта до 19 часов по киевскому времени.

В ответ полякам украинские перевозчики начали мирную акцию протеста на пункте пропуска "Краковец — Корчева" с требованием не ограничивать проезд любого типа транспорта. Протесты сейчас происходят возле ПП "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчева" и "Шегини — Медика".

Причина польской блокады — неэффективная аграрная политика ЕС. Как считает политолог Валентин Гладких, Евросоюзу нужно пересмотреть правила, которые сейчас действуют в аграрном секторе ЕС.