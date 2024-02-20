"Не значит, что получим миллиарды": как зарабатывает Украина с конфискованных активов РФ

В Украине чуть ли не каждую неделю отчитываются об аресте компаний и счетов россиян. Однако доходы с отобранного имущества, как пояснил министр юстиции Денис Малюська, наша страна начнет получать только в средне- и долгосрочной перспективе.

Украинские власти с началом полномасштабного вторжения ВС РФ, в рамках санкций запустили механизм конфискации у россиян активов, которые располагались на территории нашего государства. Идея оказалась актуальной, поскольку Москва вряд ли согласится выплачивать Киеву репарации за нанесенный ущерб во время войны. Между тем изъятые средства украинское правительство направляет в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, однако конфискация активов пока не очень обогатила украинский бюджет. Об этом в интервью изданию "Укринформ" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Конфискация российских активов в Украине

Он пояснил, что украинское государство получило определенную наличную сумму после конфискации российских активов. Это средства, которые хранились на счетах отдельных предприятий. Впрочем, как отметил министр, нельзя говорить, что это "космические суммы", поскольку все эти объекты сложные, поэтому доход можно будет получить "в средне- и долгосрочной перспективе".

"Но, опять же, если говорить о безопасности и ограничении влияния россиян на экономику страны, с точки зрения лучших практик санкционного механизма и с точки зрения будущих долгосрочных результатов, как то приватизация изъятых активов, — этот механизм работает, он активен, и уже немало российских групп, олигархов, депутатов свои активы на территории Украины потеряли", — пояснил министр.

Малюська также рассказал, что украинская власть и не надеялась получить значительную сумму средств после конфискации российских активов. Эту идею нужно было реализовать для того, чтобы показать международным партнерам, что наша страна — на передовой применения санкций. Также конфискация помогла избавиться от влияния россиян на украинскую экономику.

"Соответственно, мы уже говорим о том, что десятки дел рассмотрены, огромная куча активов переданы в управление Фонда госимущества или в доход государства, как денежные активы, так и отдельные предприятия, торговые центры. То есть массив активов достаточно большой, другое дело, что финансовый результат от этих операций — он достаточно отдаленный, то есть, это не означает, что в результате этих процессов мы получим завтра наличными миллиарды", — отметил министр.

Деньги россиян для Украины: сколько получило государство после конфискации имущества

По состоянию на май 2023 года в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступило 61,7 миллиарда гривен. Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отмечала, что в рамках принудительного изъятия средств государства-агрессора Фонд получил более 25 миллиардов гривен, а еще более 35 миллиардов — это 50% прибыли Национального банка Украины по итогам 2022 года.

Напомним, что в начале февраля стало известно, что Украина национализирует нефтегазовые активы подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова на полмиллиарда гривен.

Также 7 февраля сообщалось, что украинское правительство решило вернуть активы советского наследия, которые оказались за рубежом и были присвоены Россией.