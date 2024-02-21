"Мяч на стороне Украины": в Польше грозят новыми ограниченями против агропродукции

В польском правительстве призвали Украину к сотрудничеству, чтобы разрешить ситуацию с протестами на границе, иначе против украинской агропродукции введут новые ограничения.

В польском правительстве предупредили, что введут новые ограничения касаемо импорта украинской продукции, если переговоры с украинскими коллегами окажутся нерезультативными. Об этом 20 февраля сказал в эфире Polsat New заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

По его словам, 21 февраля между странами должны состояться переговоры. Польскую сторону будет представлять министр сельского хозяйства Чеслав Секерский, а на встречу с ним, как ожидается, прибудет его украинский коллега Николай Сольский. От этих переговоров и будут зависеть дальнейшие планы Польши.

"Польское правительство может ввести дополнительные ограничения", – заявил Колодзейчак.

Он подчеркнул, что "мяч на стороне Украины", а форма протеста польских фермеров свидетельствует о масштабах недовольства в польских селах. Причина, как считает польский министр, состоит в том, что в страну в течение многих лет завозили агропродукцию плохого качества.

"Это также акция, которая ярко показывает, что сегодня делает Украина. Я это четко говорю, я обратился к президенту Зеленскому: сосредоточьтесь на своей политике, у вас тоже есть проблемы в стране", – отметил политик.

При этом польский чиновник добавил, что он не знает, смогут ли договориться министры.

"Увидим, как будут вести себя украинцы, какую политику будут проводить по экспорту в Польшу, захотят ли они договориться", – сказал Михал Колодзейчак.

Протесты польских фермеров

20 февраля, поляки усилили блокаду на границе с Украиной. Так, участники протестов перекрыли железнодорожные пути возле пункта пропуска "Медыка – Шегини", а также вскрыли грузовой вагон и высыпали на землю украинское зерно. По информации "Укрзализныци", агропродукцию должны были доставить в Германию транзитом через Польшу. В то же время министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что протестующие уничтожили четыре тонны зерна.

При этом президент Польши Анджей Дуда 21 февраля объяснил, почему польские фермеры решились на протесты. По его мнению, "люди боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Европейского Союза".

"Трудно не понять, что они боятся за свои средства к существованию", — сказал глава государства.

Отметим, что на ситуацию на границе также отреагировал представитель ГУР Андрей Юсов. Он назвал надругательство над зерном "публичным проявлением ксенофобии и оправданием геноцида".