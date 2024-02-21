На западной границе есть изменения: водители украинских фур выбирают другие маршруты, — ГПСУ (видео)

По информации представителя ГПСУ Андрея Демченко, польские протестующие вообще не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в сторону Польши через ПП "Шегини — Медика" и "Ягодин — Дорохуск".

Блокада шести пунктов пропуска на украино-польской границе продолжается и одновременно нарастает нагрузка на ПП других участков западной границы Украины. Об этом сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он отметил, что водители украинских грузовиков выбирают альтернативу пунктам пересечения на украино-польской границе — они направляются на запад через Венгрию и Словакию, поэтому и нагрузка в этих пунктах пропуска тоже увеличивается. В целом работа пунктов пропуска с другими странами, кроме Польши, происходит в штатном режиме.

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"Если еще несколько недель назад очередей не наблюдалось, то по состоянию на утро (21 февраля. — Ред.) на территории Словакии напротив пункта пропуска Ужгород — Вишне-Немецкое в очередях находятся почти 600 грузовых транспортных средств. На территории Венгрии напротив пункта пропуска Тиса (Чоп — Захонь. — Ред.) ожидают пересечения границы ориентировочно 750 транспортных средств", — рассказал Демченко.

При этом он отметил, что интенсивность движения в этих пунктах пропуска соответствует пропускной способности каждого из них.

Ситуация на украино-польской границе на 21 февраля

По состоянию на утро среды, 21 февраля, совокупно на этих шести направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидали пересечения границы примерно 2500 грузовиков, больше всего — напротив "Краковца", "Ягодин" и "Равы-Русской".

Актуальная информация по состоянию на 13:20 21 февраля по въезду в Украину представлена на сайте "єЧерга".

Фото: Скриншот

Относительно выезда из Украины — информация представлена Западным региональным управлением ГПСУ по состоянию на 12:00 21 февраля.

Фото: Скриншот

По состоянию на сейчас для легковых автомобилей и автобусов движение свободно в обоих направлениях, а грузовики польские протестующие пропускают на разных направлениях по одному или 2-3 грузовика в час в обоих направлениях.

"Единственное отличие — они вообще не пропускают грузовые транспортные средства, которые следуют из Украины в сторону Польши через ПП "Шегини — Медика" и "Ягодин — Дорохуск", — отметил спикер ГПСУ.

Напомним, что 20 февраля поляки усилили блокаду на границе с Украиной. Участники протестов перекрыли железнодорожные пути возле пункта пропуска "Медика — Шегини", а также вскрыли грузовой вагон и высыпали на землю украинское зерно. По информации "Укрзализныци", агропродукцию должны были доставить в Германию транзитом через Польшу. В то же время министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что протестующие уничтожили четыре тонны зерна.