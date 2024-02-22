Выплаты на 4 года: Европарламент поддержал решение выделить Украине 50 млрд евро (фото)

В Европейском совете заявили, что из 50 миллиардов евро: 33 млрд составят кредиты, а еще 17 млрд евро — гранты. Сам механизм для Украины будет состоять из трех основных компонентов.

Профильные комитеты Европейского парламента поддержали решение о многолетней программы финансовой помощи для Украины в размере 50 млрд евро. Об этом у себя в X (ранее Twitter) сообщила депутат Виола фон Крамон.

"Мы только что утвердили Ukraine Facility, финансовую помощь объемом 50 млрд евро на последующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной", – написала Виола фон Крамон.

Европарламент проголосовал за выделение Украине 50 млрд евро Фото: Скриншот

50 млрд евро от ЕС: как Украина будет получать деньги

Напомним, еще 6 февраля 2024 года Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия относительно нового механизма поддержки Украины. Так, на сайте Евросовета объяснили, как Киев получит 50 млрд евро.

"Новый механизм объединит поддержку Украины из бюджета ЕС в единый инструмент, предоставляя стране последовательную, предсказуемую и гибкую помощь на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам, возникшим в результате войны", — сказано в сообщении.

В Европейском совете заявили, что механизм для Украины будет состоять из трех основных компонентов:

Правительство Украины разработает "План Украины", который будет включать в себя предположения по реконструкции и модернизации страны, а также реформы для процесса присоединения. Реализация этого плана (с условиями и графиком платежей) определит финансовую поддержку украинского государства в виде грантов и кредитов. Инвестиционная база для Украины позволит ЕС предоставлять поддержку в виде бюджетных гарантий, грантов и кредитов от государственных и частных учреждений. Специальная гарантия для Украины будет использоваться для покрытия рисков, связанных с кредитами, гарантиями, инструментами рынка капитала и другими формами финансирования, поддерживающими цели Механизма. Помощь при вступлении в ЕС и прочие меры поддержат Украину в адаптации к правилам ЕС и проведении структурных реформ на пути к будущему членству.

Отмечается, что из 50 миллиардов евро: 33 млрд составят кредиты, а еще 17 млрд евро — гранты. Гранты будут выделяться через новый специальный инструмент, предложенный в контексте среднесрочного обзора Многолетней финансовой программы. Кредиты будут гарантированы за счет маржи гибкости собственных ресурсов, аналогично текущему финансированию в рамках "Макрофинансовой помощи плюс.

Отметим, как объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович, финансовая помощь, которую предоставит Евросоюз, поможет спланировать и своевременно выплачивать социальную помощь гражданам из уязвимых категорий.