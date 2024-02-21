Список превысит 2000 лиц: Боррель раскрыл детали 13-го пакета санкций ЕС против России

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз введет больше мер против организаций, привлеченных к обходу санкций, а также оборонного и военного секторов.

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Недавно Европейский союз ужесточил санкции против России с целью пресечения возможности обхода ограничений. Так, около 200 новых человек и компаний были включены в список санкций ЕС. Об этом сообщает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter (X).

"Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц в наш пакет санкций, благодаря чему список ЕС превысит 2000", — написал он.

Боррель также отметил, что в контексте 13-го пакета антироссийских санкций ЕС будет принято дополнительных мер против организаций, участвующих в обходе санкций, а также против предприятий оборонного и военного секторов.

Ранее Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о введении ограничений для России в доступе к беспилотным летательным аппаратам.

Напомним, что 8 февраля в СМИ писали, что Европейский Союз предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 человек в рамках нового пакета мер до двух лет с момента масштабного вторжения России на территорию Украины.

Кроме того, Михай Попшой, министр иностранных дел Молдовы, заявил, что страна присоединилась к почти всем санкциям ЕС против России и не допускает нормализации отношений с РФ. Он назвал действия россиян против украинцев варварством и призвал забыть о торговле с РФ.