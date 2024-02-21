Список перевищить 2000 осіб: Боррель розкрив деталі 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Євросоюз запровадить більше заходів проти організацій, залучених до обходу санкцій, а також оборонного і військового секторів.

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Нещодавно Європейський союз посилив санкції проти Росії з метою припинення можливості обходу обмежень. Так, майже 200 нових осіб і компаній було включено до списку санкцій ЄС. Про це повідомляє глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter (X).

"Ми додаємо майже 200 фізичних і юридичних осіб до нашого пакету санкцій, завдяки чому список ЄС перевищить 2000", — написав він.

Боррель також зазначив, що в контексті 13-го пакету антиросійських санкцій ЄС буде вжито додаткових заходів проти організацій, які беруть участь в обході санкцій, а також проти підприємств оборонного та військового секторів.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про введення обмежень для Росії в доступі до безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що 8 лютого у ЗМІ писали, що Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти майже 55 компаній і понад 60 осіб у межах нового пакета заходів до двох років з моменту масштабного вторгнення Росії на територію України.

Крім того, Міхай Попшой, міністр закордонних справ Молдови, заявив, що країна долучилася до майже всіх санкцій ЄС проти Росії і не допускає нормалізації відносин із РФ. Він назвав дії росіян проти українців варварством і закликав забути про торгівлю з РФ.