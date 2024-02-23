Индексация пенсий: Кабмин посчитал, на сколько вырастут выплаты

По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля, перерасчет выплат коснется более 10 миллионов граждан – 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч "чернобыльцев".

В пятницу, 23 февраля, на заседании кабинета министров было принято решение о введении индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн. Размер повышения высчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине", — сказал премьер.

Отмечается, что индексация затронет более 10 миллионов граждан, включая 9,5 миллионов гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Дополнительно, согласно заявлению Шмыгаля, с 1 апреля будет произведен автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. Кроме того, в 2024 году будет второй раз подряд произведена индексация самых низких пенсий.

"То есть, несмотря на все вызовы, несмотря на все трудности, мы продолжаем поддерживать наших людей. Не просто проводим индексацию, но и расширяем ее периметр", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что размер соответствующего повышения рассчитывается по специальной формуле. Половину от уровня инфляции за прошлый год добавляют к 50% среднего годового показателя роста заработной платы. В частности, учитываются при выплатах и данные за последние три года. Таким образом индексация в Украине ожидается на уровне показателя в 13%. Прожиточный минимум и размер минимальной зарплаты в 2023 году не пересматривали.