Состоит из 5 пунктов: Шмыгаль предложил план по деблокаде границы Украины и Польши
Предложенный украинским премьером план включает получение разрешения Польши на ввоз зерна, сохранение "экономического безвиза" и требует проверить качество агропродуктов.
Польша получила от Украины план действий, который поможет разблокированию границы. Согласно плану, Украина соглашается с ограничительными мерами, которые существуют в Европейском Союзе, и предлагает исследовать агропродукцию на соответствие стандартам. В свою очередь, европейцы должны пересмотреть поставки на свои рынки российского продовольствия. Детали предложений украинского правительства перечислил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
Шмыгаль сообщил, что предложения для разблокирования польско-украинской границы называются "План взаимопонимания".
План состоит из пяти шагов, которые касаются Украины, Польши и Европейского Союза. Если предложения не освободят проезд для 18 тыс. грузовиков, то "Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", — подчеркнул чиновник.
Блокирование границы — план действий Украины
"План взаимопонимания", предложенный украинским правительством, содержит следующие шаги:
- Украина соглашается с требованиями ЕС относительно ограничений на торговлю мясом птицы, яйцами и сахаром. В частности, в Европу можно ввозить без пошлины не более чем усредненные объемы поставок 2022-2023 гг. Товары сверх этого показателя будут облагаться пошлиной. Кроме того, зерно, подсолнечник, кукуруза и рапс будут ввозиться только после разрешения Польши.
- Еврокомиссия проведет скрининг качества украинской агропромышленной продукции. Анализы должны подтвердить, что она соответствует стандартам Всемирной торговой организации. Такие действия "навсегда снимут манипуляции относительно качества нашей аграрной продукции", — подчеркнул Шмыгаль. Также украинцы настаивают, чтобы и дальше сохранился "экономический безвиз" (свободный ввоз товаров).
- Правительства Польши и Украины должны совместно обратиться в Еврокомиссию относительно полного запрета торговли агропродукцией РФ. По словам премьер-министра, в 2022 году россияне продали в Европе 4,9 млн тонн агропродукции, а в 2023 году еще больше — 5,1 млн тонн.
- Нужно создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия", который будет заниматься аграрными вопросами.
- Украина внесет КПП на границе с Польшей в список критической инфраструктуры. Чиновник отметил, что "блокада угрожает национальной безопасности Украины" и ожидает, что наконец пропустят гуманитарные грузы и военную помощь.
Польша и Украина — как развивалась ситуация на границе
Отметим, польские фермеры впервые заблокировали украинско-польскую границу осенью 2023 года. После непродолжительного затишья блокирование возобновилось: 20 февраля граждане Польши перекрыли все пункты пропуска, а также находились в портах, на автодорогах и на железной дороге. 22 февраля премьер-министр Польши заверил, что решение будет через несколько часов: КПП внесут в список критической инфраструктуры и это откроет границу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться с польскими чиновниками на границе. Представители правительства Польши на границу не прибыли, зато там побывали украинские парламентарии и министры. Между тем анонсировалось совместное заседание правительств: ожидается, что оно состоится 28 марта в Варшаве.