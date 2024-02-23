Состоит из 5 пунктов: Шмыгаль предложил план по деблокаде границы Украины и Польши

Предложенный украинским премьером план включает получение разрешения Польши на ввоз зерна, сохранение "экономического безвиза" и требует проверить качество агропродуктов.

Польша получила от Украины план действий, который поможет разблокированию границы. Согласно плану, Украина соглашается с ограничительными мерами, которые существуют в Европейском Союзе, и предлагает исследовать агропродукцию на соответствие стандартам. В свою очередь, европейцы должны пересмотреть поставки на свои рынки российского продовольствия. Детали предложений украинского правительства перечислил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Шмыгаль сообщил, что предложения для разблокирования польско-украинской границы называются "План взаимопонимания".

План состоит из пяти шагов, которые касаются Украины, Польши и Европейского Союза. Если предложения не освободят проезд для 18 тыс. грузовиков, то "Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", — подчеркнул чиновник.

Блокирование границы — план действий Украины

"План взаимопонимания", предложенный украинским правительством, содержит следующие шаги:

Украина соглашается с требованиями ЕС относительно ограничений на торговлю мясом птицы, яйцами и сахаром. В частности, в Европу можно ввозить без пошлины не более чем усредненные объемы поставок 2022-2023 гг. Товары сверх этого показателя будут облагаться пошлиной. Кроме того, зерно, подсолнечник, кукуруза и рапс будут ввозиться только после разрешения Польши. Еврокомиссия проведет скрининг качества украинской агропромышленной продукции. Анализы должны подтвердить, что она соответствует стандартам Всемирной торговой организации. Такие действия "навсегда снимут манипуляции относительно качества нашей аграрной продукции", — подчеркнул Шмыгаль. Также украинцы настаивают, чтобы и дальше сохранился "экономический безвиз" (свободный ввоз товаров). Правительства Польши и Украины должны совместно обратиться в Еврокомиссию относительно полного запрета торговли агропродукцией РФ. По словам премьер-министра, в 2022 году россияне продали в Европе 4,9 млн тонн агропродукции, а в 2023 году еще больше — 5,1 млн тонн. Нужно создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия", который будет заниматься аграрными вопросами. Украина внесет КПП на границе с Польшей в список критической инфраструктуры. Чиновник отметил, что "блокада угрожает национальной безопасности Украины" и ожидает, что наконец пропустят гуманитарные грузы и военную помощь.

Польша и Украина — как развивалась ситуация на границе

Отметим, польские фермеры впервые заблокировали украинско-польскую границу осенью 2023 года. После непродолжительного затишья блокирование возобновилось: 20 февраля граждане Польши перекрыли все пункты пропуска, а также находились в портах, на автодорогах и на железной дороге. 22 февраля премьер-министр Польши заверил, что решение будет через несколько часов: КПП внесут в список критической инфраструктуры и это откроет границу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться с польскими чиновниками на границе. Представители правительства Польши на границу не прибыли, зато там побывали украинские парламентарии и министры. Между тем анонсировалось совместное заседание правительств: ожидается, что оно состоится 28 марта в Варшаве.