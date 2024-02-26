Повышение пенсионных выплат: какие будут надбавки в марте и кто их получит

Пенсионеры в Украине имеют возможность получить дополнительную выплату в виде надбавки на детей, за сверхурочный стаж и за звание "Почетного донора Украины".

Уже весной украинские пенсионеры смогут получить различные доплаты к своим пенсиям. Таким образом их выплаты могут значительно увеличиться. Об этом пишет "24 канал".

Ежемесячно размер пенсионных выплат для лиц, достигших 70 лет, растет. Также предоставляются дополнительные выплаты к основной пенсии в месяц, когда у пенсионера день рождения.

Для получения этой доплаты необязательно обращаться дополнительно в Пенсионный фонд Украины. Размер доплаты зависит от возраста пенсионера. То есть, чем старше человек, тем больше сумма доплаты к пенсии. Таким образом:

лица от 70 до 74 лет включительно — получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Какие еще надбавки можно получить

Пенсионеры в Украине имеют возможность получить и другие дополнительные выплаты. В частности, речь идет о надбавке на детей.

То есть лица пенсионного возраста, которые самостоятельно воспитывают ребенка, могут ежемесячно иметь надбавку в размере 150 гривен.

Кроме того, существует и надбавка за сверхурочный стаж. Размер этой доплаты исчисляется индивидуально.

"За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам (а для пенсий, назначенных до 01.10.2011 — более 25 лет мужчинам, 20 лет женщинам) пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 Закона, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту, указанного в абзаце первом части первой статьи 28 Закона", — объясняют в ПФУ.

В то же время, с 1 января 2024 года минимальная пенсия выросла до 2 361 гривен. Следовательно, максимальная сумма доплаты за каждый год стажа составляет 23,61 гривен.

В издании отмечают, что за соответствующей доплатой нужно дополнительно обращаться в ПФУ. Для подтверждения стажа необходимо предоставить в Пенсионный фонд соответствующие документы.

Также существует и надбавка за звание "Почетного донора Украины". Их надбавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Такой статус украинцам предоставляют, если они бесплатно сдали:

40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;

60 доз плазмы.

Индексация пенсий в марте

В начале марта планируется значительное повышение размеров пенсионных выплат. Предварительный показатель роста пенсии — 13%.

Однако, не все почувствуют этот перерасчет, речь идет о:

пенсионеров, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;

граждан, которые получают высокие пенсии;

лиц, которые имеют выплаты меньше минимальных.

Напомним, 24 декабря стало известно, что не все лица, которым не выплачивается пенсия из-за недостаточного страхового стажа, могут получать временную социальную помощь. Если человек получает другие выплаты, работает или имеет другие источники дохода, то ему государственные инстанции могут отказать в получении такого вида помощи.