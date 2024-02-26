Добыча газа во время войны: в "Нафтогазе" рассказали, что было с добычей в 2023 году

По словам председателя правления компании "Нафтогаз" Алексея Чернышева, в 2023 году добыча газа в Украине увеличилась на 6%.

Группе "Нафтогаз Украины" по итогам 2023 года, несмотря на полномасштабную войну с Россией, удалось увеличить добычу газа. Как рассказал изданию LIGA.net председатель правления компании Алексей Чернышев, в прошлом году в Украине добыли 13,3 миллиарда кубометров "голубого топлива", то есть добыча увеличилась на 6%.

"В течение 2023 года нам удалось значительно увеличить добычу газа, в частности предприятием "Укргаздобыча". Этот рост позволил нам заявить о цифре 13,3 млрд кубометров товарного газа", — сказал Чернышев.

Он отметил, что на достигнутом компания не собирается останавливаться, и планирует еще больше увеличить добычу газа уже в 2024 году.

"На 2024 год план приблизиться к 15 миллиардов кубов за счет предприятий "Укргаздобычи" и "Укрнафты", — подчеркнул он.

Рекорд по добыче газа

13 февраля компания "Укргаздобыча", которая входит в структуру компаний "Группы Нафтогаз", удалось достичь наибольшей суточной добычи газа с декабря 2018 года. Так, по итогам 8 февраля 2024-го, компания добыла 38,54 миллиона кубометров товарного ресурса.

Добыча газа увеличивается благодаря тому, что в Украине ввели в эксплуатацию рекордное количество новых скважин. Среди них есть высокое количество высокодебитных, то есть в них добывают более 100 тысяч кубометров газа в сутки.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко недавно заявил, что Украина может вовсе отказаться от импорта газа. Как отметил министр, Украина с 2015 года наращивала добычу газа.

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