Задержаны поляки, рассыпавшие украинское зерно: Шмыгаль рассказал, что с ними будет

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, первые нарушители, рассыпавшие украинское зерно, уже предстали перед судом и им грозит до пяти лет лишения свободы.

Польские правоохранительные органы адекватно отреагировали на вскрытие товарных вагонов и опломбированных грузовиков на украино-польской границе и рассыпанное украинское зерно. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на панельной дискуссии "Фундамент для победы" форума "Украина. Год 2024".

"Первые нарушители уже предстали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы", — уточнил премьер.

Он отметил, что по всем этим случаям возбуждаются соответствующие дела.

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Одновременно посол Украины в Польше Василий Зварич призвал польские власти активизировать поиск виновных в случаях вандализма с украинским зерном с последующим их наказанием.

"Виновники такого варварства вредят не только Украине, но и Польше. Обращаемся к польским властям и полиции сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", — написал посол в соцсети X, реагируя на инцидент, произошедший 25 февраля на станции Котомеж.

Напомним, что 23 февраля на польской железнодорожной станции "Дорохуск" неизвестные повредили украинскую сельхозпродукцию: открыли три зерновоза с рапсом. Причем, как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, это был транзитный груз, направляющийся в немецкий Гамбург.

"Скажу только, что ненаказанные преступления всегда возвращаются. То ли военная агрессия, то ли поврежденное зерно. Преступники должны быть наказаны, чтобы другие не соблазнились повторить их", — отметил Александр Кубраков.

24 февраля сообщалось о том, что в Польше снова высыпали украинскую агропродукцию. По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на границе с Польшей, сказал, что Украина предпримет шаги для защиты украинского бизнеса в случае, если договориться с польской стороной насчет экспорта и транзита продукции не удастся.