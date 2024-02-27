Пенсии в Украине: кому в марте увеличат выплаты после индексации

По словам представительницы Пенсионного фонда Ирины Ковпашко, уже ведется активная подготовка к процессу индексации. С 2024 года внедряется новый механизм начисления денег.

Уже через несколько дней на календаре будет 1 марта, а это значит, что ожидается очередная индексация пенсий. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали категории граждан, которым пересчитают выплаты. Подробностями поделилась заместительница председателя правления ведомства Ирина Ковпашко в комментарии "Украинскому радио".

По её словам, уже проводится подготовка к этому процессу. В ближайшее время должно выйти постановление от правительства касаемо повышения выплат для пенсионеров начиная с 1 марта текущего года.

Если раньше индексация осуществлялась исключительно по показателю инфляции, то сейчас предусмотрен новый механизм.

"Новый порядок предусматривает общий механизм индексации пенсий. То есть, в первую очередь индексируются назначенные пенсии. Мы их называем страховыми. И индексации будут подлежать все пенсии, назначенные по 31 декабря 2023 года. То есть все, что назначены в прошлом году", — заявила Ирина Ковпашко.

У каждого пенсионера будет свой размер повышения выплат. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что перерасчет пенсионных выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн. Размер повышения высчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине", — заявлял глава правительства.

Напомним, 26 февраля сообщалось, будут ли задержки с выплатами зарплаты и пенсии в 2024 году. По словам министра финансов Сергея Марченко, обеспечивать своевременную выплату зарплат и пенсий гражданам Украина сможет до конца первого полугодия 2024 года.