Индексация пенсий в марте: кому увеличат выплаты почти на 1600 гривен

Увеличенную пенсию получат пенсионеры, которые платили страховые взносы, военные, чернобыльцы с инвалидностью, и те, кто получает страховые выплаты пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

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В Украине планируют провести индексацию пенсий 2024-го года с коэффициентом 1,079. Минимальный размер повышения будет составлять 100 гривен, максимальный — 1 577 гривен. Соответствующий проект постановления Кабинета министров опубликовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

"Установить, что с 1 марта 2024 года перерасчет пенсий производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,079", — говорится в проекте.

Индексация на 7,9% касается пенсий, которые были назначены до 2021 года. Уровень повышения пенсий, назначенных в 2021-2023 годах, составит 100 гривен.

С 1-го марта будут проиндексированы пенсионеры, которые платили страховые взносы, а также военные, чернобыльцы с инвалидностью, те, кто получает страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Уже с 1-го июля проиндексируют пенсии государственным служащим, работникам органов местного самоуправления, депутатам и ученым.

Эта индексация должна уравнять выплаты граждан, вышедших на пенсию в разное время. Средняя пенсия должна повыситься до шести тысяч гривен.

Повышение минимальных выплат

Кабинет министров предлагает с 1-го марта 2024 года повысить минимальную пенсионную выплату следующим образом:

получателям минимальной пенсионной выплаты в размере (пенсионеры с малым страховым стажем) — с 2 520 грн до 2 720 гривен;

пенсионерам в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 2 760 гривен до 2 980 гривен;

неработающим пенсионерам в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин, пенсионерам в возрасте более 80 лет со стажем 20/25 соответственно у женщин/мужчин, 40% от минимальной заработной платы по состоянию на 1 марта 2023 года — с 3 120 гривен до 3 370 гривен,

пенсионерам в возрасте более 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин — с 3 000 гривен до 3 240 гривен.

Если у лиц, которым исполнилось 70 лет и более, страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3 240 гривен.

При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и больше, не может быть меньше 3 370 грн, а у лиц в возрасте от 75 до 80 лет не может быть меньше 3 240 гривен.

Кроме того документ предлагает:

осуществить ежегодный автоматический перерасчет пенсий неработающим пенсионерам;

обеспечить перерасчет пенсий и ежемесячных страховых выплат в связи с индексацией по материалам дел.

Напомним, минимальная пенсия в Украине выросла с 1 января 2024 года. Это связано с увеличением прожиточного минимума, который Кабинет министров Украины заложил в госбюджете на 2024 год. Поэтому минимальная пенсия составляет 2361 грн.

Средства на пенсионные выплаты правительство планирует брать из поступлений от иностранных партнеров. В частности, выплачивать пенсии вовремя поможет программа Ukraine Facility от ЕС на 50 млрд евро, 18 миллиардов из которых Украина получит в течение 2024 года.