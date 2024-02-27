50 млрд евро для Украины: когда ЕС окончательно утвердит программу выплат

По словам министра экономики Юлии Свириденко, украинскому правительству еще нужно финализировать план Ukraine Facility, а потом передать коллегам в Еврокомиссию.

Европейский парламент 27 февраля 2024 проголосовал за регламент программы Ukraine Facility, которая подразумевает экономическую поддержку Украины на следующие четыре года. То есть за этот период украинскому правительству выделят 50 миллиардов евро для усиления макрофинансовой стабильности. Тем временем, как заявила в эфире телемарафона министр экономики Юлия Свириденко, программа Ukraine Facility будет окончательно утверждена в апреле.

По ее словам, в регламенте есть окончательные требования к программе. Но Ukraine Facility официально заработает только после того, как программу утвердит Совет ЕС.

"Мы, как правительство Украины, должны финализировать этот план Ukraine Facility и утвердить его, а затем передать нашим коллегам в Еврокомиссию. Мы надеемся, что это уже случится в марте и окончательное утверждение плана со стороны ЕС ожидается в апреле, и после этого программа заработает для нас полноценно", — объяснила Свириденко.

Она также добавила, что утверждение программы позволит усилить макроэкономическую стабильность нашей страны и приблизит ее к Европейскому союзу.

Программа Ukraine Facility: когда Украина получит первый транш от Евросоюза

Первый транш в размере более четырех миллиардов евро, как ожидается, поступит в украинский бюджет в марте 2024 года.

"По прогнозам на первый год, мы рассчитываем получить 18 миллиардов евро прямой бюджетной поддержки. Очевидно, что бюджетный дефицит не может быть покрыт исключительно деньгами Европейского Союза", — говорила 5 февраля Юлия Свириденко.

Программа Ukraine Facility для Украины — детали

Как сообщалось ранее, лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024–2027 годы.

5 февраля Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины — Ukraine Facility. Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, которая запланирована на 26–29 февраля 2024 года.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее утверждал, что значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

Напомним также, что министр социальной политики Оксана Жолнович рассказывала, что финансовая помощь, которую предоставит Евросоюз, поможет спланировать и своевременно выплачивать социальную помощь украинцам.