Польша готовит полное закрытие границы с Украиной, — Туск

Польский премьер-министр Дональд Туск отметил о том, что консультации с Киевом всегда продолжаются, когда речь касается границы с Украиной, чтобы не было ненужного напряжения.

Польша может полностью закрыть границу с Украиной. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает PAP в сервисе микроблогов Х.

Стороны обсуждают закрытие общей границы. Он назвал это решение временным.

Руководитель польского правительства, как информирует Tysol, сообщил на пресс-конференции, что этот вопрос будет включать, в частности, тему его переговоров с фермерами, запланированных на четверг. Он напомнил, что Польша имеет положительное сальдо торговли с Украиной.

"Я готов принимать трудные решения", — заявил Туск.

Он отметил о том, что консультации с Киевом всегда продолжаются, когда речь касается границы с Украиной, чтобы не было ненужного напряжения. По его словам, нужно искать долгосрочное решение.

Протесты фермеров в Польше

Польские фермеры, участники так называемого "звездного марша" в столицу страны, во вторник, 27 февраля, вышли на масштабный протест против политики ЕС и импорта агропродукции из Украины. Они требуют от польского правительства ограничения импорта украинской агропродукции и выхода Польши из European Green Deal, что накладывает на них ряд ограничений. Протестующие заблокировали дороги и улицы в центре столицы, а также разложили костры на площади Дефилад и зажгли файеры, хотя организаторы сообщали, что марш будет мирным.

В пятницу, 23 февраля, на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуськ" неизвестные повредили люки в украинских зерновозах, которые везли рапс. Груз следовал транзитом через Польшу в немецкий Гамбург. Глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков призвал найти и наказать виновных.

Напомним, 20 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не закрывала границы от украинского зерна. Польский президент Анджей Дуда заявил, что с протестующими ведут переговоры. Он подчеркнул, что фермеры "боятся за свое существование".