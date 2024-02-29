В ВСУ платили боевые за службу в тылу: что показал аудит Минобороны

По информации Министерства обороны, нарушений в выплатах для военнослужащих обнаружили на общую сумму 186,6 миллиона гривен.

Аудиторы Министерства обороны Украины выяснили, что некоторые военнослужащие получали дополнительное денежное вознаграждение, хотя не имели такого права. О деталях аудита сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, отмечается, что речь идет о военнослужащих, которые были в пунктах постоянной дислокации, занимаясь функциональными обязанностями, не связанные с ведением боевых действий. При этом им насчитывали "боевые" доплаты. Нарушения выявлены в воинских частях, которые дислоцируются в разных регионах страны.

"Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей. Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что министр обороны Украины согласен с тем, чтобы все материалы аудитов изучили правоохранительные органы и установили вину должностных лиц, для возмещения нанесенного государству ущерба.

Выплаты ВСУ: какие доплаты получают бойцы за выполнение боевых задач

В законе сказано, что размер дополнительного вознаграждения составляет 50 тысяч гривен. Такую сумму могут выплатить военнослужащим, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе:

органа военного управления;

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

командования и штаба воинской части (сводного подразделения).

Это дополнительное вознаграждение добавляется к зарплате и выплачивается в следующем за очередью месяце, за который осуществляется доплата.

В то же время, если бойцы привлекаются к выполнению задач на линии боевого соприкосновения на глубину выполнения боевых (специальных) задач в воинской части (подразделении, в частности сводном) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления или контратаки) до батальона включительно, то им полагается дополнительное вознаграждение — 100 тысяч гривен за месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.