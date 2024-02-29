Увеличение пенсии в Украине: кому из пенсионеров не повысят выплаты с 1 марта

Некоторые группы людей пенсионного возраста могут не ожидать увеличения дохода. Например, индексация не будет применена к лицам, которые вышли на заслуженный отдых менее 3 лет назад и тем, чья пенсия ниже минимальной.

Начиная с 1 марта в Украине запланирована ежегодная индексация пенсий. Выплаты увеличатся на 8% для миллионов граждан. Однако не все пенсионеры могут ожидать такого повышения. О том, какие конкретно категории граждан не получат рост выплат рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает "РБК-Украина".

В издании отметили, что индексацию пенсий проведут для 10 миллионов украинцев. В них входят:

9,5 миллиона получателей пенсии на общих основаниях;

596 тысяч бывших сотрудников силовых ведомств;

97,8 тысячи пенсионеров, которые получают выплаты пенсию по инвалидности вследствие увечья или заболевания из-за аварии на ЧАЭС.

Соответствующая индексация требует расходов в размере 3 миллиардов гривен в месяц, однако у государства есть необходимые финансовые ресурсы. Пополнение Пенсионного фонда Украины зависит от уплаты единого социального взноса, поэтому во время полномасштабной войны особенно важно работать официально. Перерасчет пенсий за первый месяц весны произойдет автоматически, и украинцам не нужно будет подавать заявления.

Пенсии будут индексированы с коэффициентом 1,0796. Минимальное повышение составит 100 гривен, а максимальное — более 1 500 гривен.

Кто не получит повышение к пенсии с 1 марта

Определенные группы пенсионеров могут не ожидать увеличения дохода. Индексация не будет применена к лицам, которые вышли на заслуженный отдых менее трех лет назад, а также к тем, чья расчетная пенсия ниже минимальной.

Последним государство уже компенсирует разницу для достижения минимального уровня пенсионных выплат. Таким образом, размер их выплат останется на том же уровне. Повышение пенсий не будет реализовано и для получателей высоких пенсий.

Кроме того, согласно действующему украинскому законодательству, гражданам не могут выплачивать пенсию, которая была бы ниже минимального значения.

В таких случаях пенсионерам предоставляют доплаты с целью повышения размера пенсии до минимального уровня. Таким образом, выплаты для этой группы пенсионеров вырастут в марте, но это фактически будет лишь компенсацией доплаты до минимальной пенсии через индексацию. Иными словами, для тех, кто вошел в эту категорию, повышение будет незначительным.

Напомним, 27 февраля в Пенсионном фонде Украины объяснили, как изменится размер пенсий после индексации в марте.

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