Польша планирует рассмотреть запрет продуктов питания из РФ и Беларуси, — Туск

Премьер Польши Дональд Туск считает, что проблема избыточного предложения и "неравной конкуренции" связана не только с торговлей с Украиной, но и импортом агропродукции из России и Беларуси.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 29 февраля, что его правительство проанализирует результаты решения Латвии относительно запрета импорта российских продуктов питания. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточнил Туск, Варшава не исключает возможности принятия аналогичных мер. Премьер заметил, что он хочет обсудить этот вопрос с протестующими польскими фермерами. При этом руководитель правительства считает, что проблема избыточного предложения и "неравной конкуренции" связана не только с торговлей с Украиной, но и импортом агропродукции из России и Беларуси.

Такое решение, как пишет агентство, Туск принял после встречи со своей латвийской коллегой Эвикой Силиной. Оба премьера договорились объединить усилия, чтобы убедить лидеров Евросоюза принять меры по импорту продовольствия с востока. По его словам, для него важно мнение латвийского главы правительства в контексте решения Риги ввести эмбарго на российские продукты, что было утверждено на уровне парламента Латвии.

"Я хочу, чтобы все это поняли: избыток зерна и продуктов в Польше и Европе и неравная конкуренция являются не только проблемой импорта зерна и продовольствия из Украины. Мало кто осознает, что рынок в Европе и Польше дестабилизируется из-за продуктов, которые наплывают из России и Беларуси, поэтому надо предпринять все возможные шаги. И я благодарю Эвику, что мы в Брюсселе вместе будем убеждать европейские институции очень серьезно заняться безопасными для наших стран нормативными актами по импорту зерна и продовольствия с восточных направлений", — подчеркнул Туск.

Ранее, 22 февраля, правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России. Страна неоднократно призывала Европейский Союз принять тот же шаг, поскольку всю российскую сельскохозяйственную продукцию можно заменить украинскими товарами.

Что говорил Туск ранее

Польский премьер настаивал, что Польша хочет помочь Украине, но одновременно стремится стабилизировать ситуацию на рынках и защитить своих фермеров.

Ранее, 28 февраля, Дональд Туск заявил, что Польша может полностью закрыть границу с Украиной, но эта мера временная.

"Не секрет, что мы ведем с украинской стороной диалог о временном закрытии границы, полном закрытии товарообмена. Об этом я также буду говорить с польскими фермерами. Но это было бы временное решение, ведь оно тоже бьет по Польше", — подчеркнул он.

Глава польского правительства подчеркнул, что у Польши положительное сальдо в торговле с Украиной.

"Польша гораздо больше продает в Украину, чем получает из Украины", — подчеркнул Туск, добавляя, что разные группы имеют разные интересы.

Протесты фермеров в Польше

Польские фермеры, участники так называемого "звездного марша" в столицу страны, во вторник, 27 февраля, вышли на масштабный протест против политики ЕС и импорта агропродукции из Украины. Они требуют от польского правительства ограничения импорта украинской агропродукции и выхода Польши из European Green Deal, что накладывает на них ряд ограничений.

В пятницу, 23 февраля, на железнодорожном пункте пропуска "Дорохуск" неизвестные повредили люки в украинских зерновозах, которые везли рапс. Груз следовал транзитом через Польшу в немецкий Гамбург.

Фокус писал, что Украина и Польша провели переговоры на уровне профильных министерств, однако опция закрытия границы не упоминалась.