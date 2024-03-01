Дело в мобилизации? Эксперты назвали главные причины демографической катастрофы в Украине

Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет сократит рождаемость в Украине. Такое мнение недавно было освещено в издании The New York Times на фоне обсуждения уменьшения возраста мобилизованных. Украинские эксперты констатируют демографическую катастрофу в стране и называют несколько причин.

Уменьшение возраста мобилизованных повлияет на рождаемость в Украине, ведь может угрожать экономике Украины, пишет NYT.

"Эксперты считают, что в Украине как и большинстве бывших республик мало 20-летних. Во время глубокого экономического кризиса и депрессии в 90-х годах рождаемость существенно уменьшилась. Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет сократит рождаемость", — говорится в материале.

Там отмечают: призыв большего количества мужчин в возрасте 20 лет, учитывая вероятные боевые потери, привел бы к риску уменьшения количества рожденных в этом небольшом поколении украинцев, что привело бы к сокращению количества мужчин призывного и трудоспособного возраста через десятилетия и поставило бы под угрозу безопасность и экономику страны в будущем.

Сколько украинцев родились в 2023 году

По данным Минюста, в течение 2023 года в Украине родились 187 387 младенцев.

Больше всего новорожденных зарегистрировали в Киеве — почти 20 тысяч детей.

Во Львовской области родилось 16,6 тысячи детей, Днепропетровской — 14,4 тысячи, Одесской — 13,7 тысячи, Киевской — 10,8 тысячи, Ривненской — 9,5 тысячи, а на Закарпатье — 9 450 малышей.

По сравнению с 2022 годом, когда на свет появились 206 032 малышей, рождаемость снизилась на 9%, свидетельствует статистика "Опендатабот". Всего в первый год вторжения количество новорожденных резко сократилось на 25%. Для сравнения, в период с 2010 по 2013 годы в Украине рождалось около 500 тысяч детей в год.

В целом сокращение рождаемости в Украине наблюдается с 2013 года. С тех пор и до начала полномасштабной войны ежегодно рождалось на 6-7% меньше детей.

Рождаемость в Украине: как менялась из года в год

Рік Народжуваність (кількість новонароджених) 2010 497 689 2011 502 595 2012 520 705 2013 503 657 2014 465 882 2015 411 781 2016 397 037 2017 363 987 2018 335 874 2019 308 817 2020 299 058 2021 273 772 2022 206 032 2023 187 387 Джерело: Опендатабот



Не только мобилизация: каковы главные причины демографического кризиса в Украине

Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил Фокусу предпосылки демографического кризиса в Украине и добавил, что мобилизационный возраст здесь играет опосредованную роль.

За последние 10 лет население Украины существенно сократилось, и эксперты уверены: это демографическая катастрофа

"Демографический кризис имеет структурные предпосылки в Украине. У нас есть своя определенная специфика: имеют влияние и перманентные экономические кризисы, и отсутствие позитивного сценария развития, отсутствие социальной государственной поддержки рождения детей. Государство не формирует существенный социальный капитал для матерей, которые рожают детей. Отсутствует помощь в социализации женщин после рождения детей, то есть возвращение их на работу, нет поддержки по воспитанию детей со стороны государства. Ну и плюс колоссальная эмиграция из страны, которая до войны была связана с экономическими факторами, а сейчас — с военными. До войны люди эмигрировали по экономическим причинам, сейчас миллионы выезжают из-за войны. Поэтому понижение призывного возраста может просто еще больше усилить эмиграцию из страны подростков, которых матери будут пытаться вывезти за границу. В этом плане определенным образом фактор мобилизации может повлиять, но опосредованно", — отметил эксперт.

По его словам, в Украине наблюдается не демографический кризис, а демографическая катастрофа.

За последние 13 лет всплеск рождаемости наблюдался в 2012 году — тогда родилось более 520 тыс младенцев Фото: pexels.com

"Кризис — это, когда население сокращается на 5%, например. А у нас население с 2013 года сократилось почти в 1,5 раза. Это уже не кризис, а катастрофа. Коэффициент рождаемости (0,7) — один из самых низких в мире. Рождаемость сократилась до уровня случайных рождений детей. У нас, например, до войны более 300 тысяч детей рождалось, а сейчас 70 тысяч. Падение рождаемости почти вдвое. Это уже не кризис, а демографическая катастрофа национального масштаба", — добавил он.

Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин подтверждает, что мобилизационный возраст не является причиной низкой рождаемости в Украине.

Он также назвал три основных фактора, напрямую влияющих на демографическую ситуацию:

непредсказуемость,

отсутствие возможности планировать будущее,

ограничение финансовых ресурсов при отсутствии государственной политики возмещения и стимулирования.

"Когда пара рожает детей, у них растут расходы. А государственной политики по стимулированию и возмещению нет, поэтому, женщины, которые хотят рожать, оказываются перед дилеммой: либо работать, чувствовать себя комфортно и жить хорошо, либо терять свои доходы и увеличивать свои расходы. Поэтому экономический вопрос является основным, почему люди не стремятся рожать. Непредсказуемость, финансовый вопрос и отсутствие государственной политики по поддержке таких семей. То, что предлагает государство, не стимулирует, а мобилизация никаким образом с этим вопросом не сталкивается", — рассказал он.

Между тем, по данным ООН, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины выехали более 6 миллионов граждан. Об этом писал Reuters со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.

Большинство беженцев выехали в ЕС через границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Более 3,3 миллиона пересекли границу с Польшей и, по оценкам польского правительства, около половины из них может остаться в стране на длительное время.

Ранее Фокус писал, что по результатам опроса, более половины (53%) украинцев отмечают уменьшение собственных доходов, из них 30% добавляют, что доходы уменьшились существенно. 18% украинцев отметили, что потеряли работу в течение года, а более трети опрошенных не имеет сбережений.