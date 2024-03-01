Дело в мобилизации? Эксперты назвали главные причины демографической катастрофы в Украине
Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет сократит рождаемость в Украине. Такое мнение недавно было освещено в издании The New York Times на фоне обсуждения уменьшения возраста мобилизованных. Украинские эксперты констатируют демографическую катастрофу в стране и называют несколько причин.
Уменьшение возраста мобилизованных повлияет на рождаемость в Украине, ведь может угрожать экономике Украины, пишет NYT.
"Эксперты считают, что в Украине как и большинстве бывших республик мало 20-летних. Во время глубокого экономического кризиса и депрессии в 90-х годах рождаемость существенно уменьшилась. Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет сократит рождаемость", — говорится в материале.
Там отмечают: призыв большего количества мужчин в возрасте 20 лет, учитывая вероятные боевые потери, привел бы к риску уменьшения количества рожденных в этом небольшом поколении украинцев, что привело бы к сокращению количества мужчин призывного и трудоспособного возраста через десятилетия и поставило бы под угрозу безопасность и экономику страны в будущем.
Сколько украинцев родились в 2023 году
По данным Минюста, в течение 2023 года в Украине родились 187 387 младенцев.
Больше всего новорожденных зарегистрировали в Киеве — почти 20 тысяч детей.
Во Львовской области родилось 16,6 тысячи детей, Днепропетровской — 14,4 тысячи, Одесской — 13,7 тысячи, Киевской — 10,8 тысячи, Ривненской — 9,5 тысячи, а на Закарпатье — 9 450 малышей.
По сравнению с 2022 годом, когда на свет появились 206 032 малышей, рождаемость снизилась на 9%, свидетельствует статистика "Опендатабот". Всего в первый год вторжения количество новорожденных резко сократилось на 25%. Для сравнения, в период с 2010 по 2013 годы в Украине рождалось около 500 тысяч детей в год.
В целом сокращение рождаемости в Украине наблюдается с 2013 года. С тех пор и до начала полномасштабной войны ежегодно рождалось на 6-7% меньше детей.
Рождаемость в Украине: как менялась из года в год
Рік
Народжуваність (кількість новонароджених)
2010
497 689
2011
502 595
2012
520 705
2013
503 657
2014
465 882
2015
411 781
2016
397 037
2017
363 987
2018
335 874
2019
308 817
2020
299 058
2021
273 772
2022
206 032
2023
187 387
Джерело: Опендатабот
Не только мобилизация: каковы главные причины демографического кризиса в Украине
Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил Фокусу предпосылки демографического кризиса в Украине и добавил, что мобилизационный возраст здесь играет опосредованную роль.
За последние 10 лет население Украины существенно сократилось, и эксперты уверены: это демографическая катастрофа
"Демографический кризис имеет структурные предпосылки в Украине. У нас есть своя определенная специфика: имеют влияние и перманентные экономические кризисы, и отсутствие позитивного сценария развития, отсутствие социальной государственной поддержки рождения детей. Государство не формирует существенный социальный капитал для матерей, которые рожают детей. Отсутствует помощь в социализации женщин после рождения детей, то есть возвращение их на работу, нет поддержки по воспитанию детей со стороны государства. Ну и плюс колоссальная эмиграция из страны, которая до войны была связана с экономическими факторами, а сейчас — с военными. До войны люди эмигрировали по экономическим причинам, сейчас миллионы выезжают из-за войны. Поэтому понижение призывного возраста может просто еще больше усилить эмиграцию из страны подростков, которых матери будут пытаться вывезти за границу. В этом плане определенным образом фактор мобилизации может повлиять, но опосредованно", — отметил эксперт.
По его словам, в Украине наблюдается не демографический кризис, а демографическая катастрофа.
"Кризис — это, когда население сокращается на 5%, например. А у нас население с 2013 года сократилось почти в 1,5 раза. Это уже не кризис, а катастрофа. Коэффициент рождаемости (0,7) — один из самых низких в мире. Рождаемость сократилась до уровня случайных рождений детей. У нас, например, до войны более 300 тысяч детей рождалось, а сейчас 70 тысяч. Падение рождаемости почти вдвое. Это уже не кризис, а демографическая катастрофа национального масштаба", — добавил он.
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин подтверждает, что мобилизационный возраст не является причиной низкой рождаемости в Украине.
Он также назвал три основных фактора, напрямую влияющих на демографическую ситуацию:
- непредсказуемость,
- отсутствие возможности планировать будущее,
- ограничение финансовых ресурсов при отсутствии государственной политики возмещения и стимулирования.
"Когда пара рожает детей, у них растут расходы. А государственной политики по стимулированию и возмещению нет, поэтому, женщины, которые хотят рожать, оказываются перед дилеммой: либо работать, чувствовать себя комфортно и жить хорошо, либо терять свои доходы и увеличивать свои расходы. Поэтому экономический вопрос является основным, почему люди не стремятся рожать. Непредсказуемость, финансовый вопрос и отсутствие государственной политики по поддержке таких семей. То, что предлагает государство, не стимулирует, а мобилизация никаким образом с этим вопросом не сталкивается", — рассказал он.
Между тем, по данным ООН, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины выехали более 6 миллионов граждан. Об этом писал Reuters со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.
Большинство беженцев выехали в ЕС через границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Более 3,3 миллиона пересекли границу с Польшей и, по оценкам польского правительства, около половины из них может остаться в стране на длительное время.
Ранее Фокус писал, что по результатам опроса, более половины (53%) украинцев отмечают уменьшение собственных доходов, из них 30% добавляют, что доходы уменьшились существенно. 18% украинцев отметили, что потеряли работу в течение года, а более трети опрошенных не имеет сбережений.