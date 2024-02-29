Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь, — расследование (видео)

Странам ЕС никто не запрещал торговать с Россией и Беларусью, поскольку нет соответствующих санкций. С начала войны в Украине товорооборот между Польшей и РФ вырос в несколько раз.

Польша не позволяет провозить через свою территорию украинское зерно, зато увеличила закупку агропродукции в России. Речь идет о товарах на сотни миллионов долларов. Как проходит покупка российского зерна, установили журналисты "Украинской правды".

Так, журналисты якобы от белорусского поставщика связались с польской агрокомпанией и предложили купить рапсовый шрот из России по цене 255 евро за тонну. При этом продавец признается потенциальному польскому покупателю, что товар будет российский, но документы будут — белорусские. Польский предприниматель также не против купить рапсовое масло, но продавец сообщает, что сейчас в наличии только шрот. Покупатель готов рассмотреть условия и просит прислать их на электронную почту.

Между тем с сентября 2023 года после протестов фермеров Польша запретила ввоз в страну рапсового шрота из Украины. После этого объемы аналогичной продукции из Беларуси начали расти. За 3 месяца поляки приобрели рапсового шрота из Беларуси на сумму более 8 млн евро.

За время работы на въезде из Беларуси в Польшу журналисты насчитали более сотни загруженных фур, которые беспрепятственно преодолевали границу.

Украинцы, которые работают менеджерами в польских агрокомпаниях рассказывают, что их фирмы закупают большие объемы российской продукции.

"Российская агропородукция направляется из России в Беларусь. Там она перегружается в специальных центрах на польские грузовики, которые мы встречаем на границе между Беларусью и Польшей. Далее эти грузовики направляются по адресам крупных компаний", — рассказал журналист Михаил Ткач.

По информации УП, в Польше есть по меньшей мере 3 крупных компании, которые закупают агропродукцию РФ в больших объемах.

В прошлом году стоимость импорта товаров из Беларуси в Польшу составила $450 млн, из России — $2,6 млрд. Даже в контексте войны, поляки продолжают усиливать сотрудничество с этими государствами.

"В первую очередь надо понимать, что в целом Польше и странам ЕС никто не запрещал торговать с Россией и Беларусью, поскольку нет санкций, касающихся именно агропродукции. Эта торговля происходит несмотря на то, что мы находимся в состоянии войны. Для Европы эти страны несут потенциальную угрозу, но они продолжают с ними торговать. Если мы возьмем баланс торговли между Польшей и Россией, то больше всего удивляет то, что у них этот товарооборот растет. Удивляет, почему так выстраиваются отношения со страной-террористкой, которая еще недавно угрожала превратить Варшаву в ядерный пепел", — говорит Дмитрий Денков, редактор "Экономической правды".

Он отметил, что поляки покупают у россиян в целом семена, масло, корма для животных.

"По некоторым из этих позиций, если говорить о цифрах, то речь идет о сотнях миллионов долларов, которые получают российские компании за продукцию, которую они доставляют в Польшу", — сказал Дмитрий Денков.

Напомним, что во время съемок этого материала группа "Украинской правды" была задержана польскими правоохранителями. Они удалили часть записей, а журналистов держали в комендатуре.

При этом в польской полиции утверждают, что не задерживали Михаила Ткача на польской границе. В ведомстве заявили, что информация о задержании является фейком.

После этого главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева заявила, что правоохранители Польши "врут" и она готова это доказать.