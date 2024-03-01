До 4 гривен: эксперт спрогнозировал поэтапное повышение тарифов на свет

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, после пересмотра цен на электроэнергию для украинцев изменятся и дургие тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

До конца отопительного сезона 2023/2024 в Украине не будут повышать тарифы на коммунальные услуги. Однако в Министерстве энергетики уже сейчас планируют двухэтапное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом в эфире канала "Новини Live" заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его информации, вариант с повышением тарифов на свет рассматривали еще осенью 2023 года. Сейчас хотят принять решение на политическом уровне. По словам эксперта, тарифы на электроэнергию повысят дважды.

"Первый — в мае или июне, повышение ожидается в среднем до 3,5-4 гривен", — рассказал он.

Попенко также отметил, что после того, как цена электроэнергии для населения повысится, автоматически подорожает услуга с обслуживания многоквартирного дома. Стоимость, как ожидается, повысится на 10-15%. Также, вероятно, изменятся тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

"В частности, рассматривался вопрос о ценах на газ, они могут вырасти на 1-1,5 гривен", — сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Отметим также, что по состоянию на 1 марта в Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг официально не комментировали возможный пересмотр тарифов на электроэнерги.

Что будет с тарифами на газ, воду и отопления с 1 марта

Платежки украинцев за горячую воду не изменятся. Кабмин закрепил стоимость природного газа для поставщиков тепла до 15 апреля 2024 года, то есть тарифы для потребителей останутся на уровне 2022 года. Так, производители тепла для населения будут продолжать платить 7 420 гривен за тысячу кубометров газа (с НДС), а производители тепла для бюджетных учреждений —16 390 гривен.

В то же время за холодную воду украинцы в регионах платят по-разному, поскольку окончательный тариф на водоснабжение и водоотведение устанавливают местные власти. Например, жителям Запорожья приходится платить по 25 гривен за кубометр за водоснабжения и 40,51 гривен за кубометр водоотведения.

Тем временем за газ клиенты "Нафтогаза" в марте будут платить по тарифу в 7,96 гривны за кубометр. Цены остальных поставщиков колеблются в пределах от 7,7 гривны за кубометр до 9,9 гривны.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как украинским потребителям правильно передавать показания счетчиков. Также в Национальном банке объяснили, будут ли зарабатывать украинцы больше в 2024 году.