Украинцам могут пересчитать стоимость коммуналки: что известно

Если какая-то коммунальная услуга предоставлялась потребителю с нарушением определенных норм — перерасчет состоится независимо от того, есть ли у потребителя задолженность за соответствующую услугу.

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Украинцы могут добиться перерасчета стоимости коммунальных услуг, если они предоставлялись на некачественном уровне. Порядок о пересчете стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества разработал Кабмин. Об этом сказано на правительственном портале.

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Так, пересчитать могут стоимость предоставленных услуг по снабжению горячей воды, тепловой энергии, централизованного водоснабжения и водоотвода, управлению бытовыми отходами.

Перерасчет коммуналки состоится, если:

снизилась температура теплоносителя и горячей воды, а их давление было на ненадлежащем уровне на входе в дом;

снизилась температура воздуха в помещениях потребителя (если есть договор на обслуживание внутридомовых систем);

случались перерыв в оказании услуг, которые обусловлены, в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

состав и качество горячей и холодной воды несоответствовали государственным санитарным нормам и правилам;

были не соблюдены требования по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и так далее.

"Исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно произвести перерасчет согласно требованиям настоящего порядка, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, определенных законодательством или договором", — отмечается в публикации.

Также потребители могут подготовить и подать акт-претензию, если считают, что им предоставляют некачественные коммунальные услуги. Тогда им возместят расходы, но произойдет это в течение одного месяца начиная с даты, когда было принято решение удовлетворить требование потребителя. При этом, если акт будет получен от потребителя многоквартирного дома, пересчет будет касаться всех потребителей.

"Перерасчет производится независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу. Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора засчитывается жильцу в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности в оплату будущих платежей", — сказано в сообщении.

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К слову, в Киеве с 1 апреля тарифы на холодную воду могут увеличиться на 34%, а с июля — еще на 15%. Решение об этом должна принять Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Также Фокус объяснял, кому из украинцев будут отключать электричество из-за долгов.