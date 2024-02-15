Українцям можуть перерахувати вартість комуналки: що відомо

Якщо якась комунальна послуга надавалася споживачеві з порушенням певних норм — перерахунок відбудеться незалежно від того, чи є у споживача заборгованість за відповідну послугу.

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Українці можуть домогтися перерахунку вартості комунальних послуг, якщо вони надавалися на неякісному рівні. Порядок про перерахунок вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості розробив Кабмін. Про це йдеться на урядовому порталі.

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Так, перерахувати можуть вартість наданих послуг із постачання гарячої води, теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, управління побутовими відходами.

Перерахунок комуналки відбудеться, якщо:

знизилася температура теплоносія і гарячої води, а їхній тиск був на неналежному рівні на вході в будинок;

знизилася температура повітря в приміщеннях споживача (якщо є договір на обслуговування внутрішньобудинкових систем);

траплялися перерви в наданні послуг, які зумовлені, зокрема, перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

склад і якість гарячої та холодної води не відповідали державним санітарним нормам і правилам;

були не дотримані вимоги щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіка вивезення побутових відходів тощо.

"Виконавець зобов'язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором", — наголошується в публікації.

Також споживачі можуть підготувати та подати акт-претензію, якщо вважають, що їм надають неякісні комунальні послуги. Тоді їм відшкодують витрати, але станеться це протягом одного місяця починаючи з дати, коли було ухвалено рішення задовольнити вимогу споживача. При цьому, якщо акт буде отримано від споживача багатоквартирного будинку, перерахунок стосуватиметься всіх споживачів.

"Перерахунок проводиться незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується мешканцю в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а в разі відсутності заборгованості в оплату майбутніх платежів", — ідеться в повідомленні.

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До слова, у Києві з 1 квітня тарифи на холодну воду можуть збільшитися на 34%, а з липня — ще на 15%. Рішення про це має ухвалити Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Також Фокус пояснював, кому з українців відключатимуть електрику через борги.