Усиление блокирования границы с Польшей, начало посевной и ввоз трейдерами топлива в обход Польши через Румынию, Молдову, Венгрию толкают цены вверх, в том числе и на автомобильный газ. Как именно вырастут цены на АЗС и хватит ли топлива весной?

Блокада границы с Польшей создает проблемы для осуществления импорта в нашу страну различных товаров, в том числе и топлива, которое необходимо как для посевной кампании, так и для армии. Эксперты рассказали Фокусу, произойдет ли в марте подорожание нефтепродуктов, а также, будет ли дефицит бензина и дизеля в Украине.

Блокада границы и обходные маршруты: что с топливом

Литр автогаза добавляет в цене 3 гривны. Причиной подорожания является необходимость поставщикам объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа. Об этом в комментарии Фокусу рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Однако много топлива едет по железной дороге и, по его словам, протесты на границе не затрагивают поставки.

Куюн отметил, что поставщикам автогаза по техническим причинам переориентироваться на железную дорогу тяжело и они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию. В то же время дефицита топлива пока не прогнозируется. А вот на цены такое изменение логистики влияет.

"Во-первых, из Польши много топлива едет по железной дороге. Соответственно те блокировки не затрагивают поставки. Во-вторых, те, кто там остался — это больше сжиженного газа касается. Его много везут машинами, то они объезжают Польшу через словацкую, венгерскую, румынскую границы. И соответственно заезжают таким образом. Хотя это приводит к достаточно существенному удорожанию. По нашим расчетам, тот польский газ на 3 грн за литр добавляет в цене за счет дополнительной транспортировки. Мы видим, что на сжиженный газ цены наиболее стремительно росли в феврале. Но думаю, сейчас этот процесс уже завершен", — сказал Куюн.

Дефицита топлива пока не прогнозируется. А вот на цены такое изменение логистики влияет

С ним соглашается заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Если трейдеры нашли пути поставки в 2022 году, то я думаю, что найдут пути поставки и сейчас", — говорит эксперт.

Как уже писал Фокус, поляки начали блокировать госграницу 9 февраля с пункта "Медика-Шегини". Сейчас заблокированы все автодороги между Польшей и Украиной. 20 февраля протестующие перекрыли железную дорогу вблизи ПП "Медика-Шегини" и рассыпали зерно из украинских зерновозов. Пока протесты не остановились — существует значительная вероятность того, что с 1 марта к польским фермерам присоединятся представители автоперевозчиков.

Украинские рынки бензина и дизеля также страдают от блокады польской границы, говорят эксперты Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Не только блокада границы: остальные причины подорожания топлива в Украине

Украинские рынки бензина и дизеля также страдают от блокады, хотя и не так сильно, как рынок автогаза. Во-первых, это связано с тем, что эти нефтепродукты можно перевозить по железной дороге, что уменьшает зависимость от автотранспорта. Во-вторых, как говорит Сергей Куюн, направления поставок в Украину бензина и дизеля гораздо более диверсифицированы, и на Польшу приходится гораздо меньшая доля этих рынков.

За январь-февраль зафиксировано достаточно существенное подорожание нефти в мире, соответственно, выросли и закупочные цены поставщиков топлива

На рынок бензина и дизельного топлива влияния блокады польской границы пока эксперт не прогнозирует, ведь поставщики этого топлива уже приспособились к блокаде. А вот мировые цены имеют влияние на стоимость топлива на АЗС в Украине.

"В ближайшее время мы вообще не видим никаких предпосылок для роста цен. Очень много топлива сейчас на рынке. Очень большие запасы. Перспектива поставок тоже очень объемная. Некоторые движения происходят на заправочных станциях, но это так называемые "окончательные явления". Действительно, у нас произошло за январь-февраль достаточно существенное подорожание нефти в мире — с 77 до 83 долларов, соответственно, подтянулись закупочные цены поставщиков. И мы видим, что произошло некоторое подорожание на заправочных станциях — на гривну-полторы. Но это произошло не на всех АЗС, а тех, что торговали по наименьшим ценам. Думаю, что сейчас этот процесс уже прекратился — стабилизировались и оптовые цены, соответственно, думаю, что сейчас будет уже более-менее спокойная ситуация. Это, что касается марта. А в дальнейшем трудно сказать. Все будет зависеть от того, что происходит в мире. Поскольку мы импортируем все топливо, то ориентируемся на этот индикатор. Здесь от нас немного что зависит. Я бы сказал, что ничего вообще не зависит", — пояснил специалист.

Самым главным фактором, влияющим на ситуацию со стоимостью топлива является даже не блокада границы, и не посевная, а девальвация национальной валюты

Самым главным фактором, влияющим на ситуацию со стоимостью топлива является даже не блокада границы, и не посевная, а девальвация национальной валюты (почти на 3%), а поскольку 85%, что в Украине сейчас потребляется, то есть импорт, а значит, все, что закупается, подорожает на три процента, прогнозирует Геннадий Рябцев.

"Речь идет об оптовом рынке. Если топливо подорожает на 3%, это означает, что в розничной цене это будет где-то 2-2,5 гривны в зависимости от вида топлива. Если вычитать тот рост, который уже произошел, а он на 50-80 копеек из-за удешевления гривны произошел, то еще остается где-то 1-1,5 грн., что нужно ожидать. При условии, если ничего не изменится", — сказал Рябцев.

На фоне блокады украино-польской границы эксперты заговорили о газе российского производства у польских поставщиков Фото: Капитал

Добавим, что на фоне блокады украино-польской границы эксперты заговорили о газе российского производства у польских поставщиков.

"Раньше польские поставщики получали российский газ, меняли документы о его происхождении и продавали украинским трейдерам. После того, как были внесены изменения в законодательство, которые обязали указывать производителя газа, российский газ исчез с рынка. Однако впоследствии эти поставщики получили в Польше лицензии на производство газа и сейчас уже выдают официальные сертификаты о том, что газ произведен в ЕС. Как результат, доля "польского" (а на самом деле российского) газа на нашем рынке за последние месяцы выросла с 5% до 40%", — рассказывает Сергей Куюн.

Однако, по словам экспертов, такой газ вскоре может исчезнуть с украинского и европейского рынков, ведь в конце 2024 года завершается действие исключения в санкциях против российских нефтепродуктов, сделанного для сжиженного газа. И предприятия из Польши и стран Балтии потеряют возможность завозить его из страны-агрессора.