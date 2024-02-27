Новый сбой на бензоколонке: почему Россия вводит запрет на экспорт бензина

Экспортные ограничения в России, как ожидается, будут действовать полгода.

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Российское правительство с 1 марта 2024 года вводит запрет на экспорт бензина. Также до 16% будет увеличен норматив продаж дизельного топлива на бирже. Запрет на продажу бензина за границу, как сообщает российское издание РБК будет действовать шесть месяцев.

По информации СМИ, ограничить поставки бензина вице-премьер Александр Новак. Так, 21 февраля он обратился к премьер-министру РФ с соответствующим предложением. Причина ограничений, как утверждается: на внутреннем рынке скоро начнется сезон повышенного спроса на топливо, поскольку стартуют весенние полевые работы, а на НПЗ будут проводить плановые ремонты.

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Несмотря на мораторий, Россия будет осуществлять поставки бензина в ряд так называемых дружественных стран, например в Монголию, Узбекистан, Абхазию и так далее.

Примечательно, что в 2023 году в России уже вводили временный запрет на экспорт топлива, поскольку оптовые цены резко возросли. В Минэнерго РФ тогда сообщили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.

Однако директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин тогда рассказал Фокусу, что в России возник дефицит топлива из-за санкций ЕС.

"Им самим не хватает топлива, потому что их логистика захлебнулась, — объясняет эксперт. — Вся их "тяжелая" нефть заполнила все резервуары, поэтому они физически не могут производить топливо даже для своего рынка. Уже Беларусь работает на Россию, чтобы как-то улучшить их ситуацию", — отметил он.

Запрет на экспорт бензина и удары по НПЗ в РФ

Фокус уже рассказывал, что украинские беспилотники этой зимой атакуют заводы в разных регионах России. Делается это для того, чтобы нефтегазовый потенциал РФ сократился.

Так, например, в ночь на 21 января возник пожар на нефтяном терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге возле от Санкт-Петербурга. По предварительным данным, на объекте прозвучали взрывы: российские пожарные тушили пламя почти сутки. Терминал был атакован, когда происходила загрузка восьми грузовых кораблей, которые должны были везти на продажу российские нефтепродукты или сырую нефть.

А 24 января была атакована нефтебаза в Туапсе. В итоге заводы, которые занимаются переработкой конденсата ПАО "Новатек" на Балтийском побережье и Туапсинский НПЗ ПАО "Роснефть" были вынуждены остановить первичную переработку нефти в последнюю неделю января.

9 числа под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод в российском городе Орел. По предварительным данным, атаку совершили подразделения ГУР Минобороны, с помощью БПЛА украинской разработки.

В целом, как подсчитал портал "Слово и дело", украинская армия в период с сентября 2023 года по середину февраля 2024-го нанесла 18 ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России. Самыми успешными были два месяца

декабрь 2023 года — были атакованы четыре цели;

январь 2024 года — были атакованы шесть целей.

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Напомним, ранее эксперт топливного рынка Сергей Куюн предупредил о том, что в Украине скоро подорожает автогаз. Как объяснил он, подорожание составит около трех гривен.