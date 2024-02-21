Подорожания не избежать: эксперт рассказал, что будет с ценами на автогаз в Украине

Украинцев предупредили о скором подорожании автогаза из-за блокады украино-польской границы.

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Украине приходится импортировать сжиженный природный газ в обход заблокированного протестующими участка польской границы, поэтому вскоре на отечественных АЗК этот вид топлива подорожает. Как сообщил в комментарии изданию "Укринформ" эксперт топливного рынка Сергей Куюн, подорожание составит до трех гривен за литр.

"По сжиженному газу ожидаем подорожания. Но если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза", — сказал он.

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Он отметил, что перестроиться на поставки автогаза железной дорогой поставщикам сложно в связи с техническими нюансами, им приходится объезжать польскую границу через Словакию или Румынию.

"Этот круг будет стоить нам до примерно трех грн на литр. Мы видим, что уже повышаются цены как на розничном рынке, так и на оптовом", — отметил эксперт.

При этом блокада украино-польской границы не повлияет на рынок бензина и дизельного топлива, поскольку все поставщики уже приспособились к проблеме.

"Что касается железной дороги, пока признаков блокирования перевозок нефтепродуктов не видим. Поставщики, в том числе Orlen, планируют отгрузку", — отметил Куюн.

В то же время участники рынка продолжают следить за развитием событий. Если поляки заблокируют и железнодорожные перевозки, тогда последствия для Украины будут более ощутимыми.

Отметим, что по данным Консалтинговой группы А-95, на которые ссылается Минфин, средние цены на автогаз по регионам по состоянию на 21 февраля, составляют 26,8 гривны за литр.

Цены на бензин в Украине

15 февраля директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что бензин в Украине подорожает в связи с напряженной ситуацией в Красном море. Так, закупочная стоимость топлива с начала 2024 года выросла с 77 долларов за баррель до 83 долларов. Для Украины, которая занимается импортом топлива по мировым ценам, закупочная стоимость возросла. Он прогнозирует, что бензин на автозаправочных комплексах в скором времени подорожает, примерно, на несколько гривен.

"Думаю, если ситуация в мире не изменится, то цена может вырасти на две–три гривны", — объяснил он.

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Отметим, что в конце 2023 года сжиженный газ в Украине начал дорожать из-за блокады украино-польской границы, однако вскоре цены стабилизировались. Также напомним, что акцизы на автогаз планируют пересмотреть, чтобы унифицировать с акцизами на бензин и дизельное топливо.