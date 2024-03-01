У Нацбанка есть план для валютных ограничений: что будет происходить в 2024 году

В Национальном банке Украины объяснили, какие предпосылки будут способствовать дальнейшему смягчению валютных ограничений.

Национальный банк Украины (НБУ) будет придерживаться стратегии отмены валютных ограничений. Следующие шаги регулятора будут направлены на то, чтобы стимулировать приток капитала в Украину, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, по словам заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, центробанк внимательно анализирует ситуацию на финансовом рынке перед тем, как вводить очередные изменения. Изучается также потенциальное влияние от смягчения валютных ограничений.

"Мы смогли перейти к постепенному смягчению нашей политики, согласно Стратегии смягчения валютных ограничений, переходу к большей гибкости обменного курса и возвращению к инфляционному таргетированию", — рассказал он.

Как объяснил представитель НБУ, в 2024 году инфляция, как ожидается, ускорится до 8,6%. Учитывая это, а также высокие риски, базовый прогноз НБУ предусматривает, что госрегулятор снова снизит учетную ставку, но незначительно и во второй половине года. В то же время монетарная политика Нацбанка адаптируется к новым условиям, если изменится баланс рисков для инфляции и стабильности обменного курса.

Последнее имеет решающее значение для того, чтобы предотвратить переток имеющейся у украинцев гривны на валютный рынок и сохранить международные резервы. Поэтому жесткие монетарные условия все еще действуют. Также Национальный банк следит за привлекательностью гривневых активов, чтобы сохранить курсовой устойчивости.

"Такой подход будет способствовать дальнейшему смягчению валютных ограничений, что важно, в частности, для послевоенного восстановления", — сказано в пресс-службе НБУ.

Отмена валютных ограничений: детали от главы Нацбанка Андрея Пышного

Глава правления НБУ Андрей Пышный ранее рассказывал, что центробанк создает системные предпосылки для реализации трех этапов валютной либерализации.

"Перейдя на гибкий курс, мы убрали множественность курсов, сейчас имеем два курса и спрэд между ними сократился до почти 2%", — отметил Пышный.

По его словам, во время второго этапа валютной либерализации в Украине появятся послабления для торгового финансирования и обслуживания старых долгов бизнеса.

Напомним, недавно в Нацбанке спрогнозировали, что будет происходить с зарплатами украинцев в 2024 году и как изменится ситуация на рынке труда.