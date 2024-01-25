Больше денег для госбюджета: в Нацбанке объявили решение об учетной ставке

Несмотря на довольно низкую инфляцию, учетная ставка НБУ в январе 2024 года останется на том же уровне, что и в декабре 2023-го, то есть, вопреки ожиданиям, снижать пока ставку Нацбанк не будет.

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Правление Национального банка Украины решило не менять размер учетной ставки и оставить ее на уровне 15% годовых. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе НБУ.

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Как отметили в Нацбанке, это решение в дальнейшем поможет поддерживать курсовую устойчивость, сохранить умеренную инфляции в 2024 году, чтобы привести показатели к целевому диапазону 5% ± 1 процентный пункт на горизонте монетарной политики.

"В ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении и оставалась на этом уровне в декабре", — подчеркнули в Национальном банке Украины.

Также в НБУ спрогнозировали, что в 2025 году инфляция вернется к целевому диапазону, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году – до 5%.

"Несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и дальше. В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне. Тем не менее темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны", — говорится в сообщении Нацбанка.

Минфин на аукционах по размещению гривневых ОВГЗ 23 января снизило ставку отсечения трехлетних облигаций до 18,5% с 18,6%

При этом ожидается, что в 2024 году произойдет ускорение темпов инфляции, а баланс рисков сместится вверх. Поэтому ставка в 15% позволит удержать привлекательность гривневых инструментов. Естественно, речь идет о ставках облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые выпускает Минфин для финансирования расходной части госбюджета.

К слову, в конце 2023 года регулятор принял решение снизить на 1 процентный пункт другие ставки:

по трехмесячным депозитным сертификатам – до 19%;

по кредитам рефинансирования – до 21%.

Тем временем в Министерстве экономики считают, что в начале 2024 года, если не будет никаких форс-мажоров, в Украине сохранится тренд на невысокую инфляцию. Но в целом "уровень инфляции почти наверняка превысит показатель предыдущего года".

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Также Фокус рассказывал о главных экономических прогнозах на 2024 год. А представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран объяснял, с какими вызовами столкнется Украина в 2024 году.