Більше грошей для держбюджету: у Нацбанку оголосили рішення про облікову ставку

Попри доволі низьку інфляцію, облікова ставка НБУ в січні 2024 року залишиться на тому самому рівні, що й у грудні 2023-го, тобто, всупереч очікуванням, знижувати поки що ставку Нацбанк не буде.

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Правління Національного банку України вирішило не змінювати розмір облікової ставки і залишити її на рівні 15% річних. Про це 25 січня повідомили у пресслужбі НБУ.

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Як зазначили в Нацбанку, це рішення надалі допоможе підтримувати курсову стійкість, зберегти помірну інфляцію у 2024 році, щоб привести показники до цільового діапазону 5% ± 1 процентний пункт на горизонті монетарної політики.

"У листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі й залишалася на цьому рівні в грудні", — підкреслили в Національному банку України.

Також у НБУ спрогнозували, що 2025 року інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а 2026 року — до 5%.

"Незважаючи на війну, економічне зростання триватиме й надалі. У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%, насамперед, завдяки збереженню високих бюджетних видатків на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні. Проте темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж торік, у зв'язку з очікуваним зменшенням врожаїв і посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни", — ідеться в повідомленні Нацбанку.

Мінфін на аукціонах із розміщення гривневих ОВДП 23 січня знизив ставку відсікання трирічних облігацій до 18,5% з 18,6%.

При цьому очікується, що 2024 року відбудеться прискорення темпів інфляції, а баланс ризиків зміститься вгору. Тому ставка в 15% дасть змогу утримати привабливість гривневих інструментів. Звісно, йдеться про ставки облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), які випускає Мінфін для фінансування видаткової частини держбюджету.

До слова, наприкінці 2023 року регулятор ухвалив рішення знизити на 1 процентний пункт інші ставки:

за тримісячними депозитними сертифікатами — до 19%;

за кредитами рефінансування — до 21%.

Тим часом у Міністерстві економіки вважають, що на початку 2024 року, якщо не буде жодних форс-мажорів, в Україні збережеться тренд на невисоку інфляцію. Але загалом "рівень інфляції майже напевно перевищить показник попереднього року".

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