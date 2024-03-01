По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, много топлива едет по железной дороге и блокада границы польскими фермерами не затрагивает поставки в Украину, однако все ли спокойно с автогазом?

Цены на бензин в Украине на начало марта составляют до 51,86 гривен за литр. По данным "Минфина", А-95 "премиум" есть на заправках большей части сетей АЗС в большинстве областей Украины. Какими будут цены на топливо и ожидать ли подорожания, в частности, автогаза в марте эксперты рассказали Фокусув материале "Блокада границы в Польше: как из-за протестов вырастут цены на автогаз, бензин и дизель".

Усиление блокирования границы с Польшей и поиск и ввоз трейдерами топлива в обход блокады, а именно через Румынию, Молдову, Венгрию, толкают цены вверх. И если на бензин всплеска цен нет, то автомобильный газ подорожает, прибавив в цене 3 гривны.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, много топлива едет по железной дороге и протесты на границе не затрагивают поставки.

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По состоянию на сейчас в Украине топливо стоит:

бензин А-95 премиум — 54,86 грн/л;

бензин А-95 — 51,46 грн/л;

бензин А-92 — 48,26 грн/л;

дизельное топливо — 51,86 грн/л;

автомобильный газ — 28,02 грн/л.

Самый дешевый А-95 продают в Киевской области — по 50,99 грн/л. Самый дорогой — в частности, в Одесской, Черкасской и Львовской областях, где его средняя стоимость составляет 58,99 грн/л. На Луганщине бензин А-95 "премиум" отсутствует на заправках.

Наличие топлива на заправках в Украине — дефицита нет Фото: AP

Цены на бензин и автогаз в марте: прогноз экспертов

По прогнозам Куюна, которые он озвучил Фокусу, изменение маршрутов приводит к довольно существенному подорожанию, однако в ближайшее время нет никаких предпосылок для роста цен.

"По нашим расчетам, тот польский газ на 3 грн за литр добавляет в цене за счет дополнительной транспортировки. Мы видим, что на сжиженный газ цены наиболее стремительно росли в феврале. Но думаю, сейчас этот процесс уже завершен", — высказался специалист по ситуации с автогазом.

А вот по бензину и дизелю, здесь ситуация несколько иная.

"Очень много топлива сейчас на рынке. Очень большие запасы. Перспектива поставок тоже очень объемная. Некоторые движения происходят на заправочных станциях, но это так называемые "окончательные явления". Действительно, у нас произошло за январь-февраль достаточно существенное подорожание нефти в мире — с 77 до 83 долларов, соответственно, подтянулись закупочные цены поставщиков. И мы видим, что произошло некоторое подорожание на заправочных станциях — на гривну-полторы. Но это произошло не на всех АЗС, а тех, что торговали по наименьшим ценам. Думаю, что сейчас этот процесс уже прекратился — стабилизировались и оптовые цены, соответственно, думаю, что сейчас будет уже более-менее спокойная ситуация. Это, что касается марта. А в дальнейшем трудно сказать. Все будет зависеть от того, что происходит в мире. Поскольку мы импортируем все топливо, то ориентируемся на этот индикатор. Здесь от нас немного что зависит. Я бы сказал, что ничего вообще не зависит", — отметил Куюн в комментарии Фокусу.

Валютный рынок и курс доллара имеют существенное влияние на стоимость топлива в Украине Фото: Pixabay

Самым главным фактором, влияющим на ситуацию со стоимостью топлива, является даже не блокада границы, и не посевная, а девальвация национальной валюты (почти на 3%), а поскольку 85%, что в Украине сейчас потребляется, то есть импорт, а значит, все, что закупается, подорожает на три процента, прогнозирует директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Речь идет об оптовом рынке. Если топливо подорожает на 3%, это означает, что в розничной цене это будет где-то 2-2,5 гривны в зависимости от вида топлива. Если вычитать тот рост, который уже произошел, а он на 50-80 копеек из-за удешевления гривны произошел, то еще остается где-то 1-1,5 грн., что нужно ожидать. При условии, если ничего не изменится", — сказал Рябцев.

Напомним, в конце 2023 года сжиженный газ в Украине начал дорожать из-за блокады украинско-польской границы, однако вскоре цены стабилизировались. Также Фокус писал, что акцизы на автогаз планируют пересмотреть, чтобы унифицировать с акцизами на бензин и дизельное топливо.