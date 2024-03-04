Выплаты для беженцев в Польше: как оформить помощь украинцам с инвалидностью

Финансовая поддержка оказывается вне зависимости от дохода, получаемого в связи с инвалидностью.

Украинские беженцы в Польше могут претендовать на новую финансовую поддержку. Но денежную помощь выплатят не всем гражданам, а только одной категории, говорится на сайте польского Управления социального страхования (ZUS).

Так, дополнительные выплаты в соседней стране предусмотрены для украинцев с инвалидностью с регистрацией в Польше. Размер выплаты колеблется от 600 до 4 тысяч злотых (от 5 729 гривен до 38 138 гривен).

Выплаты от государства также положены:

лицам с гражданством стран Евросоюза либо легально зарегистрированным гражданам в Польше, у которых есть разрешение на официальное трудоустройство в этой стране;

гражданам с заключением WZON (комиссия по оценке инвалидности) об уровне потребности в поддержке – его определяют специальными баллами.

Пособие выплачивают тем, кому поставили 70 баллов. Градация по выплатах следующая:

87–100 баллов — в 2024 году;

78–86 баллов — в 2025 году;

70–77 баллов — в 2026 году.

Украинцы с инвалидностью, у которых есть от 70 баллов, предоставили возможность оформлять выплаты с 2024 года, а их опекуны могут получать пособие за уход с конца 2023 года. Баллы влияют на размер выплат, но размер самой помощи не зависит от дохода.

Как оформить пособие

Для этого гражданам Украины в Польше нужно обратиться в комиссию WZON и предоставить:

листок нетрудоспособности человека с ограниченными физическими возможностями;

справку об инвалидности.

После этого нужно будет подать заявку в ZUS в электронной форме:

через электронные банкинг;

на платформе электронных услуг ZUS;

Заключения WZON предоставляется не более, чем на семь лет.

Напомним, недавно стало известно, что в Польше планируют продлить временную защиту для украинцев до весны 2025 года. При этом правила пребывания для беженцев хотят изменить.

Так Фокус рассказывал, что в некоторых европейских странах уже вводят новые правила поддержки беженцев из Украины. Например, в Ирландии планируют снизить размеры выплат. А в Норвегии хотят отменить финансовую помощь украинцам, которые отказались жить в центрах приема беженцев.