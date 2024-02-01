Продление временной защиты до марта 2025 года предоставляет украинцам в Европе доступ к легальному трудоустройству. Однако зарплаты оставляют желать лучшего. Хотя во многих странах с 1 января выросли минимальные зарплаты и почасовые ставки, без опыта и знания языка украинцы по-прежнему могут рассчитывать преимущественно на простую физическую работу с довольно скромными ставками.

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По данным ООН, по состоянию на 1 января в мире было 6,357 млн украинских беженцев, из них в Европе — 5,954 млн. Эксперты Миграционной платформы EWL проанализировали процедуры легализации и трудоустройства в некоторых европейских странах, которые являются популярными направлениями как для сезонных работ, так и для длительного пребывания беженцев.

Германия: без опыта и знания языка — только минималка

Сейчас в Германии находятся более 1,1 млн украинцев — больше, чем в любой другой стране ЕС. По данным Марцина Колодзейчика, директора международной рекрутации Миграционной платформы EWL, сейчас на немецком рынке труда есть дефицит более 1,5 млн работников, и это при том, что ФРГ является одним из самых привлекательных государств ЕС для трудовых мигрантов.

На немецком рынке труда есть дефицит более 1,5 млн работников Фото: Getty Images

"Германия — это стареющая страна, поэтому она заинтересована в трудовых мигрантах, — отметил в комментарии Фокусу президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, — Реализуя желание привлечь в страну лучших — самых активных, самых талантливых, самых трудолюбивых — Германия пошла на неожиданный шаг, фактически разрешив двойное гражданство".

Но процедуры легализации и трудоустройства для иностранцев все же остаются сложными. Как отмечают эксперты EWL, украинцы, приезжающие в Германию, оформляют разрешение на временное проживание Aufenthaltstitel на основании §24 Закона о правовом статусе иностранцев. Трудоустроиться в стране можно после получения этого разрешения.

Без опыта и знания языка украинцы по-прежнему могут рассчитывать в Европе преимущественно на простую физическую работу с довольно скромными ставками

По словам директора департамента легализации Миграционной платформы EWL Марии Кузенко, на данный момент это фактически единственный способ для украинцев работать в Германии без опыта и знания языка.

С такими "исходными данными" украинцы могут трудоустроиться в Германии на производстве или в сфере логистики и рассчитывать на минимальную почасовую оплату (12,41 евро в час брутто), выполняя простую физическую работу на заводах и складах. То есть, работая 40 часов в неделю, можно заработать около 1700 евро чистыми. Соответственно, если работать, например, три дня в неделю — около 1000 евро.

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Польша: минималка в 2024 году вырастет дважды

Польша, которая годами удерживала лидерство по количеству украинцев, сейчас уступила первенство Германии. Но все же в стране находится почти миллион наших соотечественников, поэтому это почетное второе место.

С февраля 2024-го украинцы могут находиться на территории Польши на тех же условиях, что и граждане Европейского Союза. Эта норма будет действовать до конца сентября, а затем польское правительство намерено ввести ряд изменений, чтобы создать более жесткие условия для украинских беженцев.

Наибольшую нехватку кадров в Польше испытывает строительная отрасль Фото: pexels.com

Однако пока процедура трудоустройства остается без изменений. Граждане Украины, которые легально въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года и имеют временную защиту, могут работать без получения разрешений на работу иностранца.

В 2024 году в Польше рост минимальной зарплаты запланирован дважды. С 1 января минималка составила 4242 злотых брутто (976 евро), а с 1 июля — 4300 злотых брутто (989 евро). И это хорошая новость для украинцев, ведь многие беженцы работают именно на минималке.

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Ежегодное исследование "Барометр профессий" указывает на дефицит в Польше десятков профессий. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом. Наибольшую нехватку кадров будет испытывать строительная отрасль, которой не хватает плотников, столяров, кровельщиков, монтажников, каменщиков, штукатуров. Транспортная отрасль Польши нуждается в водителях грузовых автомобилей и автобусов, по всей Польше нужны врачи, медсестры и акушерки. В образовательной отрасли не хватает преподавателей практического профессионального обучения, учителей общеобразовательных предметов, воспитателей детских садов.

"Больше всего вакансий для украинцев без обязательного знания польского и опыта предлагают в сфере логистики. Это работа с комплектацией и упаковкой посылок на складах одежды и продуктовых складах, — отметили в EWL. — Также много работы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Средняя зарплата на такой работе, учитывая повышение минимальной зарплаты с нового года, составляет 5500 злотых на руки (1265 евро)".

Больше всего вакансий для украинцев без обязательного знания польского и опыта предлагают в сфере логистики

Чехия: не принимает тех, кто получал временную защиту в других странах

Украинцы, которые получили временную защиту в Чехии, имеют свободный доступ к рынку труда. На него могут претендовать граждане Украины, которые проживали в Украине до 24 февраля 2022 года и выехали из Украины после полномасштабного вторжения. Подтверждением этого факта будет штамп в паспорте о пересечении границы после 24.02.2022.

Важный момент: чтобы получить работу в Чехии, у человека не должно быть вида на жительство в другой стране ЕС. Сейчас Чехия не принимает украинцев, которые уже получали временную защиту в другой европейской стране.

Чехия не выдает временную защиту украинцам, которые после полномасштабного вторжения более двух недель находились в других странах ЕС

"Чехия — единственная европейская страна, которая не выдает временную защиту украинцам, находившимся после полномасштабного вторжения более двух недель в других странах ЕС, — отметила Мария Кузенко. — Или же гражданин Украины должен подтвердить, что не получал защиту в другой стране, а находился в качестве туриста или посещал родных, имея при этом активную биометрию".

То есть фактически сейчас работать в Чехии могут только украинцы, которые имеют временную защиту в этой стране и те, кто впервые после полномасштабного вторжения из Украины приехали в ЕС и впервые получают временную защиту именно в Чехии.

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Для украинцев в Чехии предлагают работу на логистических складах и автомобильных заводах, а также в сфере обслуживания. С 1 января минимальная зарплата в стране выросла с 17300 до 18900 чешских крон без вычета налогов. "Чистыми" рабочий имеет минимум 16442 кроны (около 664 евро).

По данным Миграционной платформы, оплата на вакансиях без знания языка и опыта составляет в среднем 800-1000 евро в месяц в эквиваленте.

Румыния: можно трудоустроиться по биометрическому паспорту

Каждый гражданин Украины может получить статус временной защиты в Румынии независимо от того, находился ли он на момент начала полномасштабной войны в Украине. Временная защита дает право работать без дополнительных разрешений, а также остаться на один год в стране с возможностью продления срока пребывания.

Украинцы могут трудоустроиться в Румынии на основании биометрического паспорта Фото: Facebook

"Украинцы также могут трудоустроиться в Румынии на основании биометрического паспорта и работать три месяца без оформления статуса временной защиты. А дальше — подать документы на вид на жительство на основании наличия работы. Такими простыми правилами легализации Румыния стремится конкурировать за украинских работников с другими европейскими странами", — рассказывает Мария Кузенко.

В Румынии работникам часто предлагают бесплатное жилье, доплачивают за питание, а для детей работающих мам на некоторых предприятиях есть опекуны

На первый взгляд, Румыния может выглядеть несколько необычным выбором, но, говорят эксперты, учитывая простоту оформления документов и предложения сезонных работ, страна выглядит вполне привлекательно. К тому же, работникам часто предлагают бесплатное жилье, доплачивают за питание, а для детей работающих мам на некоторых предприятиях есть опекуны.

Украинцы без знания румынского языка и опыта работы могут трудоустроиться на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

С января 2024 года в Румынии произошло повышение минималки — с 3000 лей до 3300 лей брутто (660 евро). На руки получается 417 евро чистыми. Но за счет доплат за питание и высоких ставок за работу в дополнительные часы и ночное время можно заработать 850-1200 евро.

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Литва: для временной защиты нужно было 24.02.2022 находиться в Украине

Статус временной защиты в Литве могут получить украинцы, которые впервые приехали в страну после 24 февраля 2022 года. Важный нюанс: такой статус может получить гражданин Украины, который проживал на момент полномасштабного вторжения в Украину и не имеет статуса временной защиты и актуального вида на жительство или виз в других странах ЕС.

Есть еще один вариант — получение вида на жительство в Литве по гуманитарным причинам. Его можно получить, если человек в начале полномасштабной агрессии не находился в Украине, однако вернуться домой он не может. При подаче документов такой человек должен указать причину, по которой не может вернуться в свою страну.

Вид на жительство в Литве по гуманитарным причинам можно получить, если объяснить, по каким причинам не можете вернуться домой Фото: ГСЧС

Наличие статуса временной защиты или вида на жительство открывает для граждан Украины свободный доступ к литовскому рынку труда. Много вакансий есть на предприятиях пищевой промышленности, например, мясной продукции, а также в автомобильной отрасли.

Минимальная зарплата в стране сейчас составляет 924 евро в месяц брутто, но, говорят эксперты EWL, иностранцы редко получают минималку — обычно зарплаты в стране выше. Например, на мясокомбинатах зарплата на старте составляет 900 евро чистыми, и в дальнейшем растет.

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Нидерланды: нужны водительские права и определенный возраст

Статус временной защиты в Нидерландах могут получить граждане Украины, которые покинули Украину после 26 ноября 2021 года и не имели на 22 февраля 2022 года открытых виз на вид на жительство. Также статус получают украинцы, которые выехали до 26 ноября 2021 года и все это время легально проживали в Нидерландах, что можно подтвердить документально.

После получения идентификационного номера BSN и голландской временной защиты (наклейка в паспорт от Службы иммиграции и натурализации Нидерландов IND) украинцы получают свободный доступ к рынку труда и могут трудоустроиться без дополнительных разрешений.

Большинство предложений работы на голландском рынке труда требует знания языка на уровне B1 и водительских прав Фото: Pixabay

На голландском рынке есть сотни тысяч предложений работы, но подавляющее большинство требует знания языка на уровне B1 и водительских прав. Дело в том, что многие работодатели решают вопрос проезда работников с места жительства до работы, предоставляя им автомобиль.

Для иностранцев работодатели вводят возрастные ограничения, поскольку на рынке много местных кандидатов пожилого возраста."Большинство вакансий для иностранцев имеют ограничения до 50, а то и 45 лет, поэтому украинцы старшего возраста имеют трудности с поиском работы", — отметила руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Большинство вакансий для иностранцев в Нидерландах имеют ограничения до 50, а то и 45 лет

Стране не хватает специалистов IT, инженеров, медсестер, специалистов в логистической сфере, финансистов, автомехаников. Отрасли, которые открыты для работников без знания языка — это преимущественно сельское хозяйство (работа в поле и теплицах), пищевая промышленность (работа на мясокомбинатах), работа на складах. Такие вакансии предусматривают простую физическую работу с почасовой оплатой. Минимальная почасовая ставка составляет 13,27 евро. То есть, если работать 40 часов в неделю, можно заработать за месяц почти 2400 евро. Однако такая ставка выплачиваться только работникам старше 21 года. Для совсем юных ставки будут ниже: 20-летние будут получать 10,62 евро в час, 19-летние — 7,96 евро в час.

Эксперты говорят, что в Европе это распространенная практика — таким образом молодежь стимулируют к работе. Дело в том, разъясняет Василий Воскобойник, что в 19-20 лет у человека еще нет опыта, за который будут платить больше. Но низкие почасовые ставки компенсируются низкими налоговыми ставками для молодежи. "То есть доход коррелируется процентной ставкой налога, — объясняет эксперт. — Это стимулирует молодежь искать первое рабочее место и быстрее вовлекаться в активную общественную жизнь".

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