Электрики, плотники, воспитатели: названы наиболее востребованные специалисты в 2024 году в Польше

Польский рынок труда нуждается в рабочих руках и совсем не против, если это будут рабочие руки украинцев. Украинцы также несколько пересматривают свои взгляды: если с марта 2023-го они активно выезжали из Польши, то сейчас наблюдается обратная тенденция.

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По данным Миграционной платформы EWL, которые получила корреспондент Фокуса, впервые за долгое время количество украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Польше, выросло. На начало ноября 2023-го цифры превысили 957 тысяч человек.

"Наступают холодные месяцы, продолжается война, РФ усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и мы видим увеличение числа беженцев из Украины в Польшу. Кроме того, в конце года в Польше традиционно больше предложений работы в таких сферах, как логистика или электронная коммерция, которые доступны для людей без опыта и знания языка", — прокомментировал данные пресс-секретарь Миграционной платформы EWL Анатолий Зимнин.

В конце года в Польше традиционно больше предложений работы в таких сферах, как логистика или электронная коммерция, которые доступны для людей без опыта и знания языка

Ежегодное исследование "Барометр профессий" указывает на дефицит десятков профессий в следующем году. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом.

Наибольшую нехватку кадров будет ощущать строительная отрасль. Ей не хватает плотников, столяров, кровельщиков, монтажников, каменщиков, штукатуров. Транспортная отрасль Польши нуждается в водителях грузовых автомобилей и автобусов, по всей Польше нужны врачи, медсестры и акушерки. В образовательной сфере не хватает преподавателей практического профессионального обучения, учителей общеобразовательных предметов, воспитателей детских садов.

Из-за полномасштабной войны в Польшу переехало немало семей с детьми, поэтому польским детским садам не хватает воспитателей Фото: BBC

В перечень дефицитных профессий в Польше вошли:

плотники и плотники-строители;

кровельщики;

электрики, электромеханики и электромонтажники;

физиотерапевты и массажисты;

водители автобусов;

водители грузовых автомобилей и тягачей;

повара;

врачи;

работники складов;

механики автотранспортных средств;

монтажники на строительно-монтажных работах;

каменщики и штукатуры;

преподаватели практического профессионального обучения;

учителя в сфере общего образования;

преподаватели профессиональных предметов;

преподаватели специальных школ и интеграционных классов;

операторы и механики землеройной техники;

операторы режущих станков;

лица, осуществляющие уход за пожилым человеком или инвалидом;

медсестры и акушерки;

сотрудники бухгалтерии;

независимые бухгалтеры;

специалисты по отделочным работам;

психологи и психотерапевты;

строители;

сварщики;

слесари.

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Эксперты констатируют, что список дефицитных профессий оказался идентичным прошлогоднему, за исключением того, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов . Причина очевидна: из-за полномасштабной войны в Польшу переехало немало семей с детьми. "Также полномасштабная агрессия является причиной того, что польским работодателям уже второй год подряд не удается восполнить нехватку кадров в тех отраслях, где традиционно работали украинцы — логистика, строительная и транспортная отрасли", — пояснил данные исследования Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

По прогнозам эксперта, в 2024 году спрос на труд иностранцев в Польше сохранится. Польские работодатели все активнее будут предлагать работу гражданам Азии и Латинской Америки, однако украинцы будут оставаться при трудоустройстве в приоритете.

Напомним, что выплаты для некоторых категорий беженцев в Польше увеличат. В частности речь идет об украинских беженцах с детьми, которые получают поддержку по программе "500+". Размер этих выплат возрастет до 800 злотых.

Как ранее писал Фокус, в Европе меняются условия временной защиты для украинцев, чтобы уменьшить приток новых беженцев.