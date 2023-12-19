Электрики, плотники, воспитатели: названы наиболее востребованные специалисты в 2024 году в Польше
Польский рынок труда нуждается в рабочих руках и совсем не против, если это будут рабочие руки украинцев. Украинцы также несколько пересматривают свои взгляды: если с марта 2023-го они активно выезжали из Польши, то сейчас наблюдается обратная тенденция.
По данным Миграционной платформы EWL, которые получила корреспондент Фокуса, впервые за долгое время количество украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Польше, выросло. На начало ноября 2023-го цифры превысили 957 тысяч человек.
"Наступают холодные месяцы, продолжается война, РФ усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и мы видим увеличение числа беженцев из Украины в Польшу. Кроме того, в конце года в Польше традиционно больше предложений работы в таких сферах, как логистика или электронная коммерция, которые доступны для людей без опыта и знания языка", — прокомментировал данные пресс-секретарь Миграционной платформы EWL Анатолий Зимнин.
В конце года в Польше традиционно больше предложений работы в таких сферах, как логистика или электронная коммерция, которые доступны для людей без опыта и знания языка
Ежегодное исследование "Барометр профессий" указывает на дефицит десятков профессий в следующем году. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом.
Наибольшую нехватку кадров будет ощущать строительная отрасль. Ей не хватает плотников, столяров, кровельщиков, монтажников, каменщиков, штукатуров. Транспортная отрасль Польши нуждается в водителях грузовых автомобилей и автобусов, по всей Польше нужны врачи, медсестры и акушерки. В образовательной сфере не хватает преподавателей практического профессионального обучения, учителей общеобразовательных предметов, воспитателей детских садов.
В перечень дефицитных профессий в Польше вошли:
- плотники и плотники-строители;
- кровельщики;
- электрики, электромеханики и электромонтажники;
- физиотерапевты и массажисты;
- водители автобусов;
- водители грузовых автомобилей и тягачей;
- повара;
- врачи;
- работники складов;
- механики автотранспортных средств;
- монтажники на строительно-монтажных работах;
- каменщики и штукатуры;
- преподаватели практического профессионального обучения;
- учителя в сфере общего образования;
- преподаватели профессиональных предметов;
- преподаватели специальных школ и интеграционных классов;
- операторы и механики землеройной техники;
- операторы режущих станков;
- лица, осуществляющие уход за пожилым человеком или инвалидом;
- медсестры и акушерки;
- сотрудники бухгалтерии;
- независимые бухгалтеры;
- специалисты по отделочным работам;
- психологи и психотерапевты;
- строители;
- сварщики;
- слесари.
Эксперты констатируют, что список дефицитных профессий оказался идентичным прошлогоднему, за исключением того, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов . Причина очевидна: из-за полномасштабной войны в Польшу переехало немало семей с детьми. "Также полномасштабная агрессия является причиной того, что польским работодателям уже второй год подряд не удается восполнить нехватку кадров в тех отраслях, где традиционно работали украинцы — логистика, строительная и транспортная отрасли", — пояснил данные исследования Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.
По прогнозам эксперта, в 2024 году спрос на труд иностранцев в Польше сохранится. Польские работодатели все активнее будут предлагать работу гражданам Азии и Латинской Америки, однако украинцы будут оставаться при трудоустройстве в приоритете.
Напомним, что выплаты для некоторых категорий беженцев в Польше увеличат. В частности речь идет об украинских беженцах с детьми, которые получают поддержку по программе "500+". Размер этих выплат возрастет до 800 злотых.
Как ранее писал Фокус, в Европе меняются условия временной защиты для украинцев, чтобы уменьшить приток новых беженцев.