Електрики, теслярі, вихователі: названі найзатребуваніші спеціалісти у 2024 році в Польщі

Польський ринок праці потребує робочих рук і зовсім не проти, якщо це будуть робочі руки українців. Українці також дещо переглядають свої погляди: якщо з березня 2023-го вони активно виїжджали з Польщі, то зараз спостерігається зворотна тенденція.

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За даними Міграційної платформи EWL, які отримала кореспондентка Фокусу, вперше за довгий час кількість українських біженців, що перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла. На початок листопаду 2023-го цифри перевищили 957 тисяч осіб.

"Настають холодні місяці, триває війна, РФ посилює атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми бачимо збільшення кількості біженців із України в Польщу. Зокрема, у кінці року в Польщі традиційно більше пропозицій роботи в таких сферах як логістика чи електронна комерція, які доступні для людей без досвіду й знання мови", — прокоментував дані прессекретар Міграційної платформи EWL Анатолій Зимнін.

Наприкінці року в Польщі традиційно більше пропозицій роботи в таких сферах як логістика чи електронна комерція, які доступні для людей без досвіду й знання мови.

Щорічне дослідження "Барометр професій" вказує на дефіцит десятків професій наступного року. Переважно це робота, що пов'язана з фізичною працею.

Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь. Їй бракуватиме теслярів, столярів, покрівельників, монтажників, мулярів, штукатурів. Транспортна галузь Польщі потребує водіїв вантажних автомобілів і автобусів, по всій Польщі потрібні лікарі, медсестри й акушерки. В освітній галузі не вистачає викладачів практичного професійного навчання, учителів загальноосвітніх предметів, вихователів дитячих садків.

Через повномасштабну війну до Польщі переїхало чимало родин із дітьми, тому польским дитячим садкам бракує вихователів Фото: BBC

Загалом до переліку дефіцитних професій в Польщі увійшли:

теслярі й теслярі-будівельники;

покрівельники;

електрики, електромеханіки й електромонтажники;

фізіотерапевти й масажисти;

водії автобусів;

водії вантажних автомобілів і тягачів;

кухарі;

лікарі;

працівники складів;

механіки автотранспортних засобів;

монтажники на будівельно-монтажних роботах;

каменярі та штукатури;

викладачі практичного професійного навчання;

вчителі у сфері загальної освіти;

викладачі професійних предметів;

викладачі спеціальних шкіл та інтеграційних класів;

оператори та механіки землерийної техніки;

оператори різальних верстатів;

особи, що здійснюють догляд за людиною похилого віку або інвалідом;

медсестри й акушерки;

співробітники бухгалтерії;

незалежні бухгалтери;

спеціалісти з оздоблювальних робіт;

психологи та психотерапевти;

будівельники;

зварювальники;

слюсарі.

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Експерти констатують, що список дефіцитних професій виявився ідентичним до минулорічного, за виключенням того, що у 2024 року бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Причина очевидна: через повномасштабну війну до Польщі переїхало чимало родин із дітьми. "Також повномасштабна агресія є причиною того, що польським роботодавцям уже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці, — логістика, будівельна та транспортна галузі", — пояснив дані дослідження Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.

За прогнозами експерта, у 2024 року попит на працю іноземців у Польщі збережеться. Польські роботодавці дедалі активніше пропонуватимуть роботу громадянам Азії та Латинської Америки, проте громадяни України залишатимуться під час працевлаштування в пріоритеті.

Нагадаємо, що виплати для деяких категорій біженців у Польщі збільшать. Зокрема, ідеться про українських біженців із дітьми, які отримують підтримку за програмою "500+". Розмір цих виплат зросте до 800 злотих.

Як раніше писав Фокус, у Європі змінюються умови тимчасового захисту для українців, аби зменшити приплив нових біженців.