Пенсионеры получат прибавку в почти 600 гривен в марте: что для этого нужно

Для получения возрастных надбавок важно, чтобы общая сумма пенсионных выплат не превышала 10 340,35 гривны.

Украинские пенсионеры могут получить прибавку к пенсии в марте. Издание "24 Канал" подробнее рассказало о доплатах.

На граждан ожидается несколько видов надбавок, а именно:

доплата к пенсии гражданам от 70 до 74 лет — 300 гривен;

от 75 до 79 лет — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Выплаты предоставляют в месяц дня рождения украинца без необходимости дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Однако для получения этих выплат нужно, чтобы общая сумма пенсионных выплат не превышала 10 340,35 гривны.

Также пенсионеры могут получить следующие доплаты:

если пенсионер самостоятельно воспитывает ребенка — 150 гривен;

если пенсионер имеет сверхурочный стаж — размер рассчитывается индивидуально в зависимости от дополнительного стажа.

Также можно увеличить размер пенсионных выплат по возрасту в зависимости от страхового стажа. В частности, начисляется дополнительно 1% к размеру пенсии за каждый полный год стажа, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, этот порог составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Размер доплаты исчисляется в соответствии со статьей 27 закона Украины "О пенсионном обеспечении", однако не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. С 1 января 2024 года из-за увеличения минимальной пенсии до 2361 гривны, максимальная сумма доплаты за каждый год сверхурочного стажа составляет 23,61 гривны.

Напомним, с 1 марта состоялась индексация пенсий, в результате выплаты украинцев увеличились на 8%. Однако повышение касается не всех пенсионеров.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что некоторые пенсионеры одновременно могут получить шесть пенсионных выплат. Это касается тех граждан, которые планируют выехать на постоянное место жительства за границу.