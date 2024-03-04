Хотят стабилизации цены: страны ОПЕК+ продолжили сокращение добычи нефти, — Reuters

По мнению экспертов, решением о сокращении добычи страны организации хотят остановить падение цен на мировом рынке нефти, опасаясь тенденции к росту добычи топлива в мире.

Члены ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорились в воскресенье, 3 марта, продолжить добровольное сокращение добычи нефти на второй квартал в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о снижении объемов добычи на 2,2 миллиона баррелей в день, что дополнительно поддержит приемлемую для этих стран цену на глобальном рынке нефти, то есть зафиксирует ее на достаточно высоком уровне. Этим решением страны хотят остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Все это, по мнению экспертов агентства, происходит на фоне опасений этих стран по поводу роста добычи нефти в мире.

Так, Министерство энергетики Саудовской Аравии, де-факто лидера организации, заявило, что сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки, то есть оставив добычу на уровне около 9 миллионов баррелей в сутки. Россия объявила о сокращении на 471 тысячу баррелей в сутки с апреля по июнь.

Это решение, как считают эксперты, для обеих стран стало дополнением к сокращению на полмиллиона баррелей в сутки, которое было объявлено в апреле 2023 года и которое будет действовать до конца 2024 года.

Другие страны ОПЕК+, в частности Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман, Алжир и Казахстан, тоже продлят действующие добровольные сокращения до конца июня. Как сообщили эти страны в отдельных заявлениях, во втором квартале Ирак продолжит сокращение добычи на 220 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ сохранят сокращение добычи на 163 тысячи баррелей в сутки, а Кувейт сохранит сокращение добычи на 135 тысяч баррелей в сутки. Алжир также заявил, что сократит добычу на 51 тысячу баррелей в сутки, Оман — на 42 тысячи баррелей в сутки, а Казахстан — на 82 тысячи баррелей в сутки.

В пятницу, 1 марта, нефть марки Brent поднялась на 1,64 доллара, или 2%, — до 83,55 доллара за баррель, что более чем на 8% выше в этом году.

Что говорят специалисты рынка

Как заявил аналитик UBS Джованни Стауново, хотя развитие событий было вполне ожидаемым, однако российская сторона сделала сюрприз.

"Если российские сокращения будут полностью реализованы, дополнительные баррели будут удалены с рынка. Поэтому это неожиданный шаг, которого никто не ожидал, и он может повысить цены", — добавил он.

В отчете аналитиков инвестиционного банка Jefferies отмечается, что такое решение ОПЕК+ посылает сигнал о сплоченности и подтверждает, что группа не спешит возвращать объемы поставок, поддерживая мнение о том, что когда это наконец произойдет, это будет постепенно.

"Пролонгация была ожидаемой, но продолжение ее до конца второго квартала стало неожиданностью. Рынок ожидал более сильного открытия", — отметил Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM.

Ситуация на рынке

Нефтяной альянс ОПЕК+, состоящий из 22 стран, с конца 2022 года сократил поставки более чем на 5 миллионов баррелей в день. Эту серию сокращений добычи организация осуществила, чтобы поддержать рынок на фоне роста добычи в США и у других производителей, а также опасений относительно спроса, поскольку крупные экономики борются с высокими процентными ставками.

По расчетам Reuters, общий объем обещанных ОПЕК+ сокращений с 2022 года составляет уже около 5,86 миллиона баррелей в сутки, что соответствует примерно 5,7% ежедневного мирового спроса.

"Перспективы спроса на нефть в этом году являются неопределенными. ОПЕК во главе с Азией ожидает еще один год относительно сильного роста спроса на 2,25 миллиона баррелей в сутки, тогда как Международное энергетическое агентство (МЭА. — Ред.) — гораздо более медленного роста: на 1,22 миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство.

Еще одним препятствием для ОПЕК+ является то, что МЭА также ожидает, что в этом году поставки нефти вырастут до рекордного уровня — примерно 103,8 миллиона баррелей в сутки, причем почти полностью за счет производителей за пределами ОПЕК+, включая США, Бразилию и Гайану.

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